泣いている赤ちゃんを笑顔にしてしまう2匹のわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万5000回再生を突破し、「最強のベビーシッターだね」「頼もしすぎるわんこたち！」「なんて可愛い関係なの」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが泣いていると『2頭のシベリアンハスキー』が近づいてきて…ベビーシッターのような光景】

不機嫌で泣く赤ちゃん

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の投稿主さんが、赤ちゃんに離乳食を与えていたときのこと。食べることが大好きな赤ちゃんは、食事が終わったと分かると泣き出してしまいました。投稿主さんがあやしても、なかなか機嫌が直らない赤ちゃん…。そこで、赤ちゃんを「ある部屋」に案内することにしたそうです。

リビングを出て別の部屋に行くと、そこには2頭のシベリアンハスキーが！！実は、投稿主さんの家では、『もん』ちゃん＆『にこ』ちゃんというシベリアンハスキーを飼っているそう。2頭に赤ちゃんが泣きやまないことを伝えると、早速、にこちゃんが近付いてきてくれました。

あっという間に笑顔に！

赤ちゃんの機嫌が悪いことを瞬時に悟ったにこちゃんは、ふわふわの尻尾を擦り付けたり、舐めてあげたり、あらゆる手であやしたといいます。にこちゃんのプロ並の対応を受けた赤ちゃんは、あっという間に上機嫌に♪

もんちゃんも、もちろん赤ちゃんをあやしにきてくれたそうです。もんちゃんは、赤ちゃんが驚かないように距離を保ちながらスキンシップ。温かな眼差しで赤ちゃんを見つめたのでした。もんちゃんの包み込むような愛情に、赤ちゃんもニコニコ。

相思相愛な光景にホッコリ

もんちゃんとにこちゃんのおかげで、赤ちゃんはすっかり機嫌が直ったようです。同時に、眠気にも襲われた模様。しかし、もっと2頭と遊びたくて、葛藤の中でコミュニケーションを取ろうとしていたといいます。投稿主さんに支えられながら2頭を撫でる姿が愛おしい…♡

赤ちゃんの葛藤を察した2頭は、「もうネンネだよ」と言わんばかりにゴロンと横たわったとか。2頭の配慮のおかげで、赤ちゃんも上機嫌なままベッドに向かうことができました。赤ちゃんをあやすことに大成功した2頭は、昼寝の邪魔をしないようリビングへ移動。ワンプロを始めたといいます。

とっても平和で愛情あふれる光景に、思わず癒されてしまいますね。

この投稿には「2頭とも子守りのプロだね」「接し方が愛にあふれてる」「幸せな気持ちになりました」などの温かなコメントが寄せられています。

ご家族の平和な日常はYouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。