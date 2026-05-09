俳優の反町隆史が主演を務める７月期のカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「ＧＴＯ」（７月２０日スタート、月曜・後１０時）に、モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠の出演が発表された。同作の公式インスタグラム、Ｘ（旧ツイッター）が９日に更新され、詳細が公開された。

９８年の連ドラ最終回に視聴率３５・７％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した学園ドラマの金字塔。２０２４年のスペシャルドラマ「ＧＴＯリバイバル」でも、単発ドラマとしては歴代１位のＴＶｅｒ再生回数４３０万回超（当時）を記録した。今回は大手企業が「未来のリーダー育成」を理念に出資した私立高を舞台に、反町演じる鬼塚英吉が令和の教育現場で奮闘する姿が描かれる。

生見は、鬼塚が担任を務めるクラスの副担任で、古典教師の柏原実央役で出演。「ＧＴＯ」のヒロイン役といえば、１９９８年版では冬月あずさ役を松嶋菜々子が演じたが、今作では生見が“鬼塚の新たなバディ”となる。

本作品の再放送を学生時代に視聴していたという生見は、「作品に参加できると聞いて、『本当に私でいいんですか？』と驚きましたし、とても嬉しかったです」と喜びを明かした。

教師役には初挑戦。「青春時代に見ていたときは『生徒役』をやってみたかったのですが、そこを通り越してまさか『先生役』を演じるとは思ってもいませんでした（笑）」としながらも、「ヒロインというポジションに、正直プレッシャーも感じていますが、今は不安よりもワクワクのほうが大きいです」と心境を告白。

「自分が青春時代に見た作品が、またこうして帰ってくることが本当に嬉しいです。私自身、全力で作品に向き合っていきますので、お友達やご家族など、いろいろな世代の方と一緒に見ていただけたらと思います」と意気込んだ。