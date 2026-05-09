懐中電灯という常備ギア。「引き抜くだけ」の点灯ギミックすっげー！
ロマンと実用の両立だ！
いざというときに頼りになる懐中電灯。スマホにLEDライトが備わっているとはいえ、やはりその光量だけでは足りない＆不便なシーンもありますからね。
夜道の散歩に、アウトドアに、玄関前の鍵探しに…と「ちょっと照らしたい」なシーンにピッタリな携帯性と使い勝手のいい懐中電灯ないかしら？と探していたら、ありました。
小型懐中電灯としては定番OLIGHT（オーライト）のimini 2。
これ、ただ小さいだけでしょう？とか最初思ったんですけど、よくよく機能をチェックしてみると、またすごいんだ。もう懐中電灯というジャンルのギアなんだ。
超小型、キーホルダー付きで手軽に携帯
まず惹かれたのが、とにかく小さい。という携帯性のよさ。
サイズはわずか55mmとめちゃんこ小さくて、ネックストラップに吊り下げられるサイズ感。キーホルダーやカバン、ポーチに取り付けやすいように、専用のキーホルダーも付属しています。
これなら、毎日持ち歩く、忘れず持ち歩くがグッと現実的になりますねー。
マグネット式で秒で点灯。充電も直接ぶっ刺せばOK！
使い勝手もいいのです。
マグネット式のキャップから本体をグッと引き抜くだけで点灯。ノールックかつ秒で点灯できるので、暗がりでも「スイッチどこだ…」なんて探さなくてもOK。
また、マグネットを利用して金属に固定できるのも便利。夜間に車のボンネットを開いたり…はしたくないけど、そんなトラブルにも対応できそう。
充電だって、お尻の部分がUSB-A端子になっているので、直接PCやモバイルバッテリーのUSB-Aポートに突っ込んで充電できます。ケーブル不要の運用しやすさもよし。
もう完璧すぎて言葉がでて来ない…すき…。
え？ USB-Aなのが気に入らないって？
USB-CモデルのiUltraも置いておきますね。ちょっと高めですが、明るさはこっちのほうが上です。
さて、どちらを買おうかなぁ〜。
Source: Amazon（1、2）