お笑いコンビ・東京ホテイソンのショーゴが９日放送のＴＢＳ系「夜明けのラヴィット！」に出演。自身の芸名を改名することを考えていると明かした。

８日の生放送では、ショーゴが東京ノービスボディビル選手権大会に出場したものの、予選で敗退したことを報告していた。この日放送のアフタートークでも「上半身はほんと良かったんですけど、下半身が細くて。ピックアップ（予選会）っていって。３票入れば、上がれたんです。自分２票…来年ですね〜」と悔しそうな表情を見せた。

すると、コットンの西村真二が「メイク室でショーゴが『西村さん、オレ改名しようと思ってるんですよ』って」と相談を持ちかけられたと明かした。ショーゴは「ショーゴっていう名前だから負けたのかなって。もっと強い名前を背負って。覚悟がないと」とその理由を説明。「ホント、今いろんな方から（候補名を）もらってるんですよ。『キャノン柴田』とか、『大胸筋太郎』とか…」と名前を挙げたものの、「たけし軍団やん」などとスタジオからは失笑が漏れた。

それでもショーゴは「ほんとボディビルネームみたいな。ＴＢＳ系「ラヴィット！」に名前使って、みんなに募集かけようかなと思って」といたって真剣。野性爆弾のくっきー！が「大会出る時だけやろ？」と聞くと、相方のたけるが「普段から変える。東京ホテイソンのたけると“キャノン柴田”にしたい」と説明すると、ショーゴも「か、ビッグボディです」と話した。

麒麟の川島明が「東京ホテイソンの『ビッグボディ』？『東京ビッグボディ』でいいんじゃないの」と提案すると、「車の展示会みたい」などとスタジオは大爆笑だった。