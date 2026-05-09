「イェジンさん、本当にありがとう。愛してる」『愛の不時着』夫婦の授賞式での一場面が話題

俳優ヒョンビンの最優秀演技賞受賞の瞬間、客席の妻ソン・イェジンも、同じように忙しく動いていた。

スマートフォンを掲げて、夫の姿を収め、それに応えるようにヒョンビンは、壇上で妻と息子に向けて愛を伝えた。

【画像】『愛の不時着』夫妻、授賞式で濃厚な抱擁

去る5月8日、ヒョンビンはソウル江南（カンナム）区のCOEXで開催された授賞式「第62回百想（ペクサン）芸術大賞」にて、Disney＋オリジナルドラマ『メイド・イン・コリア』でテレビ部門の男性最優秀演技賞を受賞した。

ヒョンビンが受賞した部門は、激戦だった。『二度目の裁判』の俳優チソン、『テプン商事』のジュノ、『未知のソウル』のパク・ジニョン、『ソウルの家から大企業に通うキム部長の物語』のリュ・スンリョンら、そうそうたる候補を抑えて、トロフィーを手にした。

ヒョンビンがステージへと向かうと、映画部門の女性最優秀演技賞の受賞候補として出席していたソン・イェジンは、スマートフォンを手に取り、夫を撮影した。笑みを隠せないその表情には、同じ俳優としての友情と妻としての喜びが同時に込められていた。

上からヒョンビン、ソン・イェジン

ステージに上がったヒョンビンは、まず作品と撮影現場を振り返った。「この作品を始めたとき、監督が（映画）『ハルビン』のときは楽しみ続けることは難しかったから、今回はその分まで楽しみながら、撮影しようと話していた。振り返ってみると、現場は毎日厳しかったが、楽しく幸せだった」と語った。

続けて、彼は「誰よりも、目の前に座っている妻のイェジンさん、本当にありがとう。愛しているよ。息子も愛しているよ。撮影中、サポートしてくれて感謝しているし、愛していると伝えたい」と告白した。

（写真＝JTBC）左からヒョンビン、ソン・イェジン

カメラがすぐにソン・イェジンを映し出すと、彼女は夫の告白を聞いて明るい笑顔を見せた。ヒョンビンの淡々とした、しかし心のこもった受賞コメントとソン・イェジンの笑みが重なり、授賞式は、ドラマよりも鮮明で美しいワンシーンを残した。

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。