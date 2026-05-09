30周年ロゴ入りやこだわりのフィギュア！セガプライズ TVアニメ『名探偵コナン』グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨、人気作品のフィギュアなど、さまざまなキャラクターグッズを展開するセガプライズ。
今回は2026年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ『名探偵コナン』グッズを紹介します☆
セガプライズ TVアニメ『名探偵コナン』グッズ
登場時期：2026年4月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年4月10日より、劇場版最新作が公開となるTVアニメ『名探偵コナン』から、セガプライズが続々登場。
映画公開に合わせて、24種類ものグッズが全国のゲームセンターなどに展開されます！
普段使いできる雑貨グッズから、キュートなぬいぐるみやキャラクターの魅力が詰まったフィギュアなど、豊富なラインナップで展開。
作中に登場するアイテム「アポトキシン」や「蝶ネクタイ型変声機」をモチーフにした、ユニークなグッズも注目です☆
名探偵コナン スーパーギガザッカクッション“江戸川コナン”〜アポトキシン〜
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約60×25×30cm
「アポトキシン」をモチーフにした大きなクッションが、セガプライズに初登場。
アニメ30周年ロゴのアップリケ刺繍が入った、2026年限定デザインです！
名探偵コナン VIGNETTEUM “江戸川コナン”〜小さくなった名探偵〜
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約11.5×11.5cm
物語の始まり、小さくなった名探偵「江戸川コナン」を再現したフィギュア。
背景のレンガ部分には、30周年のロゴがプリントされており、2026年だけの特別仕様です。
パッケージにも、30周年ロゴが入っています☆
名探偵コナン Mぬいぐるみ“江戸川コナン”〜小さくなった名探偵〜
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約18×11×22cm
物語の始まり、小さくなった名探偵「江戸川コナン」を再現したぬいぐるみが、セガプライズに初登場。
存在感あるボリュームで、あどけない表情がとてもキュートなぬいぐるみです。
紙タグには30周年ロゴが入っており、2026年限定デザインになっています☆
名探偵コナン プラチナムザッカリストウォッチ〜腕時計型麻酔銃〜2026
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約4.5×1.5×11cm
「江戸川コナン」がつけている「腕時計型麻酔銃」をイメージしたリストウォッチが、2026年も登場。
時計盤のデザインが2025年版のリストウォッチと異なる点に注目です！
名探偵コナン XrossLink フィギュア“松田陣平”
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約6×17cm
並べて飾ると世界観が強化されるフィギュア”XrossLink（クロスリンク）”シリーズに「松田陣平」が初登場。
一緒に飾れば、ファンにはたまらないシーンを再現できそう☆
30周年ロゴが入ったパッケージもポイントです！
名探偵コナン XrossLink フィギュア“萩原研二”
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約5×14cm
「松田陣平」とともに”XrossLink（クロスリンク）”シリーズに初登場する「萩原研二」
同時期には「松田陣平」のフィギュアも登場するので、並べて飾ることも可能です！
パッケージには、30周年ロゴが入っています。
名探偵コナン プラチナムザッカ蝶ネクタイ型変声機
登場時期：2026年4月24日より順次
サイズ：全長約14.5×5×9cm
「江戸川コナン」がつけている、蝶ネクタイ型変声機がセガプライズに初登場。
リボンを通して話すと、自分の声が高い声と低い声にかわります☆
30周年ロゴが入ったパッケージデザインも魅力的なプライズです。
※「江戸川コナン」やキャラクターの声は出ません
名探偵コナン スクエアポーチ2026
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約22×9×15cm
種類：全6種（江戸川コナン、萩原千速、横溝重悟、世良真純、松田陣平、萩原研二）
小物やぬいぐるみを入れるのに便利な、スクエアタイプのポーチ。
マスコットのキャラクターアップリケ刺繍があしらわれた6種類のデザインがラインナップされます。
名探偵コナン プラチナムザッカクーラーバッグ
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約27×21×25cm
種類：全2種（江戸川コナン、総柄）
レジャーシーズンに使いたい、TVアニメ『名探偵コナン』デザインのクーラーバッグが、セガプライズに初登場。
ピクニックや夏のバーベキュー、お買い物などにも使える、便利な雑貨です！
名探偵コナン プラチナムザッカビッグバケット
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約41×35×35cm
種類：全2種（江戸川コナン、総柄）
TVアニメ『名探偵コナン』デザインの大きなバスケット。
大容量で、色々な物をいれることができ、見せる収納としても活躍してくれます☆
名探偵コナン マスコット“コナン&千速&重悟”
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約7×4×10cm
種類：全3種（江戸川コナン、萩原千速、横溝重悟）
TVアニメ『名探偵コナン』に登場するキャラクターたちを再現したマスコット。
「萩原千速」と「横溝重悟」は初登場となります！
名探偵コナン KIRA MUCCHI ぬいぐるみVol.7
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約13×8×20cm
種類：全3種（江戸川コナン、萩原千速、世良真純）
大きな目と、むちっとしたボディが特徴の”KIRA MUCCHI（キラムッチ）”ぬいぐるみに、TVアニメ『名探偵コナン』のキャラクターたちが登場。
「江戸川コナン」「萩原千速」「世良真純」の3人がラインナップしており、それぞれの表情も注目です☆
名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“萩原千速”
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約5×12cm
いろいろなところに置いて飾れる”ちょこのせ”ブランドから「萩原千速」のフィギュアが初登場。
キリッとした表情やポージングなど「萩原千速」の魅力が詰まったフィギュアです。
足を組んだポーズもカッコよく、いろんなところに飾れます！
名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“世良真純”
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約6×7.5cm
いろいろなところに置いて楽しめる”ちょこのせ”フィギュアに「世良真純」が初登場。
胡座を組んだラフなポーズが、彼女らしい造形です。
髪のクセや服のシワも表現されています☆
名探偵コナン 寝そべり ぬいぐるみ〜風の女神・萩原千速〜
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約11×17×9cm
種類：全3種（江戸川コナン、毛利蘭、萩原千速)
TVアニメ『名探偵コナン』のエピソード「風の女神・萩原千速」に登場するキャラクターたちが”寝そべり”ぬいぐるみで登場。
「江戸川コナン」「毛利蘭」「萩原千速」が、寝そべったポーズのかわいらしいぬいぐるみです。
※「寝そべり」はセガの登録商標です
名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“萩原研二”
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約5×12cm
「萩原研二」の”ちょこのせ”プレミアムフィギュアがセガプライズに再登場。
いろいろなところに座らせて、飾ることができます。
同時期に登場する「萩原千速」のフィギュアと揃えて飾るのもおすすめです。
名探偵コナン あいぬい ミニぬいぐるみVol.1
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約8×6×12cm
種類：全3種（江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッド）
ぬい活ユーザーの「推しへの愛情」が詰まったぬいぐるみブランド”あいぬい”に、TVアニメ『名探偵コナン』のキャラクターたちが初登場。
第1弾として「江戸川コナン」「毛利蘭」「怪盗キッド」の3人がラインナップされます☆
名探偵コナン スーパーギガザッカクッション“江戸川コナン”〜蝶ネクタイ型変声機〜
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約50×25×30cm
「江戸川コナン」が使う「蝶ネクタイ型変声機」をモチーフにした、大きなクッションが再登場。
真っ赤な蝶ネクタイ型クッションには、ロゴと「江戸川コナン」の姿もあしらわれています！
名探偵コナン マスコット“世良&松田&萩原”
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約7×4×10cm
種類：全3種（世良真純、松田陣平、萩原研二）
TVアニメ『名探偵コナン』に登場する「世良真純」「松田陣平」「萩原研二」のマスコット。
連れ歩きしやすい大きさで、お気に入りとのお出かけも楽しめます！
名探偵コナン プラチナムザッカレジャーシート〜マリン〜
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約120×1×74cm
TVアニメ『名探偵コナン』デザインのレジャーシート。
マリンをモチーフにしたデザインと、セガオリジナルのデフォルメイラストで「江戸川コナン」が描かれています。
海のレジャーにもぴったりなグッズです☆
名探偵コナン ぴょことも マスコット“コナン&千速&世良”
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約7×4×10cm
種類：全3種（江戸川コナン、萩原千速、世良真純）
ぴょこんと顔を出して、きょろきょろとあたりを見渡すような姿がかわいい”ぴょことも”シリーズに「江戸川コナン」「萩原千速」「世良真純」が登場。
ポケットなどに引っ掛けて、色々なところに連れて行けるマスコットです☆
名探偵コナン 寝そべり ぬいぐるみ〜千速と重悟の婚活パーティー〜
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約11×17×9cm
種類：全3種（横溝重悟、萩原千速、松田陣平）
TVアニメ『名探偵コナン』のエピソード「千速と重悟の婚活パーティー」に登場する「萩原千速」「横溝重悟」「松田陣平」が”寝そべり”ぬいぐるみに登場。
3人並べて飾りたくなる、かわいいぬいぐるみです！
※「寝そべり」はセガの登録商標です
名探偵コナン あいぬい ミニぬいぐるみVol.2
登場時期：2026年4月24日より順次
サイズ：全長約8×6×12cm
種類：全3種（工藤新一、服部平次、遠山和葉）
ぬい活ユーザーの「推しへの愛情」が詰まったぬいぐるみブランド”あいぬい”の第2弾が登場！
Vol.2には「工藤新一」「服部平次」「遠山和葉」の3人がラインナップされます☆
名探偵コナン プラチナムザッカサッカーボール2026
登場時期：2026年4月24日より順次
サイズ：全長約21×21×21cm
種類：全2種（ブルー×グリーン、パープル×ネイビー）
飾って良し、使って良しな『名探偵コナン』デザインの「プラチナムザッカサッカーボール2026」
爽やかなブルーとグリーンを組み合せたデザインと、大人っぽい雰囲気のパープルとネイビーのカラーリング、2種類が登場します！
30周年を記念したデザインやユニークな雑貨グッズ、飾って楽しめるフィギュアなど豊富な24種のプライズ。
セガプライズのTVアニメ『名探偵コナン』グッズは、2026年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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