ぬいぐるみや日用雑貨、人気作品のフィギュアなど、さまざまなキャラクターグッズを展開するセガプライズ。

今回は2026年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ『名探偵コナン』グッズを紹介します☆

セガプライズ TVアニメ『名探偵コナン』グッズ

登場時期：2026年4月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年4月10日より、劇場版最新作が公開となるTVアニメ『名探偵コナン』から、セガプライズが続々登場。

映画公開に合わせて、24種類ものグッズが全国のゲームセンターなどに展開されます！

普段使いできる雑貨グッズから、キュートなぬいぐるみやキャラクターの魅力が詰まったフィギュアなど、豊富なラインナップで展開。

作中に登場するアイテム「アポトキシン」や「蝶ネクタイ型変声機」をモチーフにした、ユニークなグッズも注目です☆

名探偵コナン スーパーギガザッカクッション“江戸川コナン”〜アポトキシン〜

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約60×25×30cm

「アポトキシン」をモチーフにした大きなクッションが、セガプライズに初登場。

アニメ30周年ロゴのアップリケ刺繍が入った、2026年限定デザインです！

名探偵コナン VIGNETTEUM “江戸川コナン”〜小さくなった名探偵〜

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約11.5×11.5cm

物語の始まり、小さくなった名探偵「江戸川コナン」を再現したフィギュア。

背景のレンガ部分には、30周年のロゴがプリントされており、2026年だけの特別仕様です。

パッケージにも、30周年ロゴが入っています☆

名探偵コナン Mぬいぐるみ“江戸川コナン”〜小さくなった名探偵〜

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約18×11×22cm

物語の始まり、小さくなった名探偵「江戸川コナン」を再現したぬいぐるみが、セガプライズに初登場。

存在感あるボリュームで、あどけない表情がとてもキュートなぬいぐるみです。

紙タグには30周年ロゴが入っており、2026年限定デザインになっています☆

名探偵コナン プラチナムザッカリストウォッチ〜腕時計型麻酔銃〜2026

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約4.5×1.5×11cm

「江戸川コナン」がつけている「腕時計型麻酔銃」をイメージしたリストウォッチが、2026年も登場。

時計盤のデザインが2025年版のリストウォッチと異なる点に注目です！

名探偵コナン XrossLink フィギュア“松田陣平”

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約6×17cm

並べて飾ると世界観が強化されるフィギュア”XrossLink（クロスリンク）”シリーズに「松田陣平」が初登場。

一緒に飾れば、ファンにはたまらないシーンを再現できそう☆

30周年ロゴが入ったパッケージもポイントです！

名探偵コナン XrossLink フィギュア“萩原研二”

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約5×14cm

「松田陣平」とともに”XrossLink（クロスリンク）”シリーズに初登場する「萩原研二」

同時期には「松田陣平」のフィギュアも登場するので、並べて飾ることも可能です！

パッケージには、30周年ロゴが入っています。

名探偵コナン プラチナムザッカ蝶ネクタイ型変声機

登場時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約14.5×5×9cm

「江戸川コナン」がつけている、蝶ネクタイ型変声機がセガプライズに初登場。

リボンを通して話すと、自分の声が高い声と低い声にかわります☆

30周年ロゴが入ったパッケージデザインも魅力的なプライズです。

※「江戸川コナン」やキャラクターの声は出ません

名探偵コナン スクエアポーチ2026

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約22×9×15cm

種類：全6種（江戸川コナン、萩原千速、横溝重悟、世良真純、松田陣平、萩原研二）

小物やぬいぐるみを入れるのに便利な、スクエアタイプのポーチ。

マスコットのキャラクターアップリケ刺繍があしらわれた6種類のデザインがラインナップされます。

名探偵コナン プラチナムザッカクーラーバッグ

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約27×21×25cm

種類：全2種（江戸川コナン、総柄）

レジャーシーズンに使いたい、TVアニメ『名探偵コナン』デザインのクーラーバッグが、セガプライズに初登場。

ピクニックや夏のバーベキュー、お買い物などにも使える、便利な雑貨です！

名探偵コナン プラチナムザッカビッグバケット

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約41×35×35cm

種類：全2種（江戸川コナン、総柄）

TVアニメ『名探偵コナン』デザインの大きなバスケット。

大容量で、色々な物をいれることができ、見せる収納としても活躍してくれます☆

名探偵コナン マスコット“コナン&千速&重悟”

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約7×4×10cm

種類：全3種（江戸川コナン、萩原千速、横溝重悟）

TVアニメ『名探偵コナン』に登場するキャラクターたちを再現したマスコット。

「萩原千速」と「横溝重悟」は初登場となります！

名探偵コナン KIRA MUCCHI ぬいぐるみVol.7

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約13×8×20cm

種類：全3種（江戸川コナン、萩原千速、世良真純）

大きな目と、むちっとしたボディが特徴の”KIRA MUCCHI（キラムッチ）”ぬいぐるみに、TVアニメ『名探偵コナン』のキャラクターたちが登場。

「江戸川コナン」「萩原千速」「世良真純」の3人がラインナップしており、それぞれの表情も注目です☆

名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“萩原千速”

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約5×12cm

いろいろなところに置いて飾れる”ちょこのせ”ブランドから「萩原千速」のフィギュアが初登場。

キリッとした表情やポージングなど「萩原千速」の魅力が詰まったフィギュアです。

足を組んだポーズもカッコよく、いろんなところに飾れます！

名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“世良真純”

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約6×7.5cm

いろいろなところに置いて楽しめる”ちょこのせ”フィギュアに「世良真純」が初登場。

胡座を組んだラフなポーズが、彼女らしい造形です。

髪のクセや服のシワも表現されています☆

名探偵コナン 寝そべり ぬいぐるみ〜風の女神・萩原千速〜

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約11×17×9cm

種類：全3種（江戸川コナン、毛利蘭、萩原千速)

TVアニメ『名探偵コナン』のエピソード「風の女神・萩原千速」に登場するキャラクターたちが”寝そべり”ぬいぐるみで登場。

「江戸川コナン」「毛利蘭」「萩原千速」が、寝そべったポーズのかわいらしいぬいぐるみです。

※「寝そべり」はセガの登録商標です

名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“萩原研二”

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約5×12cm

「萩原研二」の”ちょこのせ”プレミアムフィギュアがセガプライズに再登場。

いろいろなところに座らせて、飾ることができます。

同時期に登場する「萩原千速」のフィギュアと揃えて飾るのもおすすめです。

名探偵コナン あいぬい ミニぬいぐるみVol.1

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約8×6×12cm

種類：全3種（江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッド）

ぬい活ユーザーの「推しへの愛情」が詰まったぬいぐるみブランド”あいぬい”に、TVアニメ『名探偵コナン』のキャラクターたちが初登場。

第1弾として「江戸川コナン」「毛利蘭」「怪盗キッド」の3人がラインナップされます☆

名探偵コナン スーパーギガザッカクッション“江戸川コナン”〜蝶ネクタイ型変声機〜

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約50×25×30cm

「江戸川コナン」が使う「蝶ネクタイ型変声機」をモチーフにした、大きなクッションが再登場。

真っ赤な蝶ネクタイ型クッションには、ロゴと「江戸川コナン」の姿もあしらわれています！

名探偵コナン マスコット“世良&松田&萩原”

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約7×4×10cm

種類：全3種（世良真純、松田陣平、萩原研二）

TVアニメ『名探偵コナン』に登場する「世良真純」「松田陣平」「萩原研二」のマスコット。

連れ歩きしやすい大きさで、お気に入りとのお出かけも楽しめます！

名探偵コナン プラチナムザッカレジャーシート〜マリン〜

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約120×1×74cm

TVアニメ『名探偵コナン』デザインのレジャーシート。

マリンをモチーフにしたデザインと、セガオリジナルのデフォルメイラストで「江戸川コナン」が描かれています。

海のレジャーにもぴったりなグッズです☆

名探偵コナン ぴょことも マスコット“コナン&千速&世良”

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約7×4×10cm

種類：全3種（江戸川コナン、萩原千速、世良真純）

ぴょこんと顔を出して、きょろきょろとあたりを見渡すような姿がかわいい”ぴょことも”シリーズに「江戸川コナン」「萩原千速」「世良真純」が登場。

ポケットなどに引っ掛けて、色々なところに連れて行けるマスコットです☆

名探偵コナン 寝そべり ぬいぐるみ〜千速と重悟の婚活パーティー〜

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約11×17×9cm

種類：全3種（横溝重悟、萩原千速、松田陣平）

TVアニメ『名探偵コナン』のエピソード「千速と重悟の婚活パーティー」に登場する「萩原千速」「横溝重悟」「松田陣平」が”寝そべり”ぬいぐるみに登場。

3人並べて飾りたくなる、かわいいぬいぐるみです！

※「寝そべり」はセガの登録商標です

名探偵コナン あいぬい ミニぬいぐるみVol.2

登場時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約8×6×12cm

種類：全3種（工藤新一、服部平次、遠山和葉）

ぬい活ユーザーの「推しへの愛情」が詰まったぬいぐるみブランド”あいぬい”の第2弾が登場！

Vol.2には「工藤新一」「服部平次」「遠山和葉」の3人がラインナップされます☆

名探偵コナン プラチナムザッカサッカーボール2026

登場時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約21×21×21cm

種類：全2種（ブルー×グリーン、パープル×ネイビー）

飾って良し、使って良しな『名探偵コナン』デザインの「プラチナムザッカサッカーボール2026」

爽やかなブルーとグリーンを組み合せたデザインと、大人っぽい雰囲気のパープルとネイビーのカラーリング、2種類が登場します！

30周年を記念したデザインやユニークな雑貨グッズ、飾って楽しめるフィギュアなど豊富な24種のプライズ。

セガプライズのTVアニメ『名探偵コナン』グッズは、2026年4月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

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