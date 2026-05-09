日経225先物：9日夜間取引終値＝920円高、6万3760円
9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比920円高の6万3760円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2713.65円に対しては1046.35円高。出来高は6662枚だった。
TOPIX先物期近は3857.5ポイントと前日比25ポイント高、TOPIX現物終値比28.02ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63760 +920 6662
日経225mini 63800 +960 210179
TOPIX先物 3857.5 +25 15711
JPX日経400先物 35195 +265 299
グロース指数先物 820 +0 768
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3857.5ポイントと前日比25ポイント高、TOPIX現物終値比28.02ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63760 +920 6662
日経225mini 63800 +960 210179
TOPIX先物 3857.5 +25 15711
JPX日経400先物 35195 +265 299
グロース指数先物 820 +0 768
東証REIT指数先物 売買不成立
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