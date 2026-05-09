　9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比920円高の6万3760円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2713.65円に対しては1046.35円高。出来高は6662枚だった。

　TOPIX先物期近は3857.5ポイントと前日比25ポイント高、TOPIX現物終値比28.02ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63760　　　　　+920　　　　6662
日経225mini 　　　　　　 63800　　　　　+960　　　210179
TOPIX先物 　　　　　　　3857.5　　　　　 +25　　　 15711
JPX日経400先物　　　　　 35195　　　　　+265　　　　 299
グロース指数先物　　　　　 820　　　　　　+0　　　　 768
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース