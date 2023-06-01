ドルトムントvsフランクフルト スタメン発表
[5.8 ブンデスリーガ第33節](ジグナル・イドゥナ・パルク)
※27:30開始
<出場メンバー>
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 49 L. Reggiani
MF 7 ジョーブ・ベリンガム
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 14 マクシミリアン・バイアー
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 26 ユリアン・リエルソン
MF 40 S. Inácio
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 2 ヤン・コウト
DF 24 ダニエル・スベンソン
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 17 カーニー・チュクエメカ
FW 21 ファビオ・シウバ
FW 27 カリム・アデイェミ
監督
ニコ・コバチ
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 堂安律
MF 42 ジャン・ウズン
FW 25 アルノー・カリムエンド
控え
GK 40 カウア・サントス
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 22 ティモシー・チャンドラー
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
アルベルト リエラ
※27:30開始
<出場メンバー>
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 49 L. Reggiani
MF 7 ジョーブ・ベリンガム
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 14 マクシミリアン・バイアー
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 26 ユリアン・リエルソン
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 2 ヤン・コウト
DF 24 ダニエル・スベンソン
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 17 カーニー・チュクエメカ
FW 21 ファビオ・シウバ
FW 27 カリム・アデイェミ
監督
ニコ・コバチ
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 堂安律
MF 42 ジャン・ウズン
FW 25 アルノー・カリムエンド
控え
GK 40 カウア・サントス
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 22 ティモシー・チャンドラー
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
アルベルト リエラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります