[5.8 ブンデスリーガ第33節](ジグナル・イドゥナ・パルク)

※27:30開始

<出場メンバー>

[ドルトムント]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 3 バルデマール・アントン

DF 4 ニコ・シュロッターベック

DF 49 L. Reggiani

MF 7 ジョーブ・ベリンガム

MF 10 ユリアン・ブラント

MF 14 マクシミリアン・バイアー

MF 20 マルセル・ザビッツァー

MF 26 ユリアン・リエルソン

MF 40 S. Inácio

FW 9 セール・ギラシ

控え

GK 33 アレクサンダー・マイアー

DF 2 ヤン・コウト

DF 24 ダニエル・スベンソン

DF 25 ニクラス・ジューレ

MF 6 サリフ・エズジャン

MF 8 フェリックス・ヌメチャ

MF 17 カーニー・チュクエメカ

FW 21 ファビオ・シウバ

FW 27 カリム・アデイェミ

監督

ニコ・コバチ

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 15 エリス・スキリ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 20 堂安律

MF 42 ジャン・ウズン

FW 25 アルノー・カリムエンド

控え

GK 40 カウア・サントス

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 22 ティモシー・チャンドラー

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab

監督

アルベルト リエラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります