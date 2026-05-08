

中森明菜（写真提供：HZ VILLAGE Inc.）

中森明菜が、約10年ぶりのニュー・シングルCDとなる55thシングル「ごめんと、すきと、」を、20年ぶりライブツアー初日の7月1日にリリースすることが発表された。2016年2月24日発売のシングルCD「FIXER -WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-」以来となるニュー・シングルには、オリジナル新曲を3曲収録。（テレビ東京系「WBS（ワールドビジネスサテライト）」エンディングテーマ曲「カサブランカ」含む）

2形態での発売となるが、「2CDデラックス・エディション（紙ジャケット仕様）」のDISC2には、中森明菜が初の作曲を手掛けた新曲クリスマス・ソング「Merry Christmas, My Heart」に加え、大ヒット・シングル曲（「スローモーション」、「セカンド・ラブ」、「難破船」、「十戒（1984）」、「飾りじゃないのよ涙は」、「TATTOO」、「DESIRE-情熱-」、「Fin」等）をオリジナル・アレンジで歌唱した2025年末のディナーショー『AKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025』のライブ音源（MC無し）を全14曲（メドレー含む）完全収録。また通常盤CDのみ、ボーナストラックとして新曲のオリジナル・カラオケ音源3曲が収録される。

そしてライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」の東京追加公演が決定！今回のツアーは20年ぶりとなる本格的なツアー開催ということで大きな注目を集めており、発表直後からチケット申し込みが殺到。一般販売ではわずか１分で全会場が完売するなど、中森明菜の圧倒的な人気と期待の高さを証明し、圧倒的な大反響を集めていた。東京追加公演は、2026年9月19日（土）、20日（日）の2日間にわたり、東京国際フォーラム ホールAにて開催。

追加公演のチケットは5月9日（土）よりファンクラブ先行抽選受付をスタートし、順次各種先行販売を実施予定。そして今回のニュー・シングル「ごめんと、すきと、」の早期予約者限定購入特典として、ライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」東京追加公演（全2公演）のチケット先行受付（抽選）にエントリーできる「シリアルコード」の配布が決定。期間内【2026年5月8日（金）20時30分〜6月３日（水）23時59分】限定で、全額前金での予約購入者に「シリアルコード」を配布（＊一部ショップでは期間変動あり）。 「早期予約者限定特典」に加えて、各ショップでの予約購入者対象のオリジナル特典も。1.ごめんと、すきと、（作詞：HZ VILLAGE、作曲：小網 準、編曲：清水 俊也）2.カサブランカ 【テレビ東京系「WBS（ワールドビジネスサテライト）」エンディングテーマ曲】（作詞：HZ VILLAGE、作曲・編曲：Eiichi Saeki）3.FAKE（作詞：HZ VILLAGE、作曲・編曲：ナオト・インティライミ）＊「HZ VILLAGE」は、中森明菜を中心としたクリエイティブ・チームの意味。事務所名でもある。