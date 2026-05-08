タレントのマツコ・デラックス（53）が、8日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演し、入院生活について語った。

2月に首の緊急手術を受けて入院。その後、療養していた。4月13日のTOKYO MX「5時に夢中！」の生放送に10週ぶりに復帰。「かりそめ天国」の収録には、約2カ月ぶりに参加した。

照明がたかれた久々のスタジオに、「こんなまぶしかったっけ。薄暗〜い部屋でずっと過ごしていたから」と笑わせた。

この日は「タイムマシーン3号」「宮下草薙」が、春の群馬県で最高の旅プランを紹介するロケを行った。ロケの最後には4人がキジ料理に舌鼓を打ち、1カ月、禁酒していたという草薙航基が、うまそうにビールの飲む姿が映し出された。

するとマツコは「あの気持ち、凄く分かるんですよ。入院していて1カ月、お酒を飲んでなかった。ヤバかったっす」と、草薙に同情。長期間の禁酒は、マツコもつらかったようで、「（退院して）3リットルくらい飲みました」とぶっちゃけると、有吉弘行は「いいねー！」と相づちを打っていた。