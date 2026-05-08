赤ちゃん用のバウンサーを「嫌がるかな」と思いつつもわんこに与えてみた飼い主さん。すると、想像以上にバブみを発揮する姿がSNS上で43万回再生を突破！コメント欄には「すやすや顔たまらない」「天使バブだ…」「ほんと赤ちゃんでかわいい」といった声が寄せられました。

【動画：赤ちゃんのバウンサーを犬に使わせてみた結果→『嫌がるかな』と思ったら…バブみが強い『まさかの表情』】

わんこにバウンサーをあげたら…

TikTokアカウント「バズとの日常（@buzz.buzz.220）」さまは、シーズーの「バズ」くんとの日常が紹介されているアカウントです。

ある日、息子さんに別のバウンサーが来たので、元々持っていたバウンサーをバズくんに「使う？」とあげたという飼い主さん。

「嫌がるかな」と思いながらも、バウンサーに乗せてみると……

思いのほか、くつろいでくれたというバズくん。しかも、寝顔が赤ちゃんみたいにホワホワです。

あまりの"バブみ"に悶絶するユーザー続出！

飼い主さんによると、その後もバウンサーがお気に入りになったというバズくん。

そんなバズくんのあまりにもバブみが強い寝顔は、TikTok上でも大反響！コメント欄には「たまらない」「天使」「ほんと赤ちゃん」「やばいやばい可愛いがすぎる」といった声が多く寄せられ、バズくんの寝顔に悶絶するユーザーが続出しています。

バズくんは現在、赤ちゃんを含むご家族と暮らしているそうです。バズくんの日常は、TikTokアカウント「バズとの日常（@buzz.buzz.220）」さまでご覧いただけますよ！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@buzz.buzz.220」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。