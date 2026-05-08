朗読劇ガリレオシリーズ『容疑者Xの献身』上演決定 江口拓也、浪川大輔、仲村宗悟、石井未紗が参加
江口拓也、浪川大輔、仲村宗悟、石井未紗が出演する朗読劇ガリレオシリーズ第2弾『容疑者Xの献身』が、8月15日に東京・一ツ橋ホールにて上演されることが決まった。
【写真】『ガリレオ』今見返すと超豪華！ シーズン1を盛り上げた“犯人”ゲストたち
常識を超えた謎に天才科学者が挑む、シリーズ累計1500万部超の人気小説「探偵ガリレオ」シリーズ。東野圭吾作品の最高傑作とも評される直木賞受賞作『容疑者Xの献身』が朗読劇として生まれ変わる。
『容疑者Xの献身』は、母娘を救うため完全犯罪を仕掛けた天才数学者に、天才物理学者・湯川が挑む物語。2025年に開催された東野圭吾作家生活40周年記念の読者投票で人気ランキング1位を記録。2008年には劇場公開され、その後大ヒットシリーズ化に。また数多くの劇団により舞台劇にもなっている。
朗読劇ガリレオシリーズは、第1弾の『探偵ガリレオ』が2024年に江口拓也、仲村宗悟、神尾晋一郎、石川界人の出演により上演された。今回の『容疑者Xの献身』はそれに続く第2弾となる。
チケットは本日5月8日18時より、チケットぴあにて公式HP一次先行販売がスタートする。プレミアムチケットは、2024年に上演された『朗読劇 ガリレオ』（5月18日夜公演分、出演：江口拓也、仲村宗悟）のDVD付き。
朗読劇ガリレオシリーズ『容疑者Xの献身』は、8月15日に東京・一ツ橋ホールにて上演。
※コメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■江口拓也
朗読劇「探偵ガリレオ」に引き続き、湯川学役を演じさせていただくことになりました。
この作品は映画や舞台などにもなっている、多くの方が知っている物語ですが、楽しい発見がある朗読劇に出来ればと思っています。
新たな「容疑者Xの献身」にご期待ください。会場でお待ちしております。
■浪川大輔
この度、朗読劇ガリレオシリーズの容疑者Xの献身に参加させていただくことになりました。
素晴らしい原作に携われることはとても光栄です。タイミング的に40周年、しっかりと華を添えられるよう、そして第2弾ということで難しさも感じますが更なる勢いをつけられるよう精一杯演じさせて頂きます。
公演は1日限りとなります。皆様にとって濃密な時間になりますように。劇場にてお待ちしております！
■仲村宗悟
前回ご一緒させて頂いた湯川役の江口さんと、今回も一緒に参加させて頂けるなんて嬉しい！
しかも今回は浪川大輔さんと石井未紗さんも！ 4人でガリレオシリーズの魅力を皆さんに届けます。
僕はガリレオ作品の中で「容疑者Xの献身」が1番好きなのでとても楽しみにしています。
■石井未紗
暴きたいという欲と、暴かないで欲しい同情心。自身の正義も問われる作品が大好きです。
声優を志す以前から触れていたガリレオシリーズ。中でも心に残っていた本作に関われるとは夢にも思いませんでした。母として人として女として、多様な面を魅せる花岡靖子という役に演じがいをひしひしと感じています。原作の素晴らしさを朗読劇ならではの魅力で彩れるよう尽力します。
ぜひ真実の行く末を人間の葛藤を見届けに来てください。
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常識を超えた謎に天才科学者が挑む、シリーズ累計1500万部超の人気小説「探偵ガリレオ」シリーズ。東野圭吾作品の最高傑作とも評される直木賞受賞作『容疑者Xの献身』が朗読劇として生まれ変わる。
『容疑者Xの献身』は、母娘を救うため完全犯罪を仕掛けた天才数学者に、天才物理学者・湯川が挑む物語。2025年に開催された東野圭吾作家生活40周年記念の読者投票で人気ランキング1位を記録。2008年には劇場公開され、その後大ヒットシリーズ化に。また数多くの劇団により舞台劇にもなっている。
チケットは本日5月8日18時より、チケットぴあにて公式HP一次先行販売がスタートする。プレミアムチケットは、2024年に上演された『朗読劇 ガリレオ』（5月18日夜公演分、出演：江口拓也、仲村宗悟）のDVD付き。
朗読劇ガリレオシリーズ『容疑者Xの献身』は、8月15日に東京・一ツ橋ホールにて上演。
※コメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■江口拓也
朗読劇「探偵ガリレオ」に引き続き、湯川学役を演じさせていただくことになりました。
この作品は映画や舞台などにもなっている、多くの方が知っている物語ですが、楽しい発見がある朗読劇に出来ればと思っています。
新たな「容疑者Xの献身」にご期待ください。会場でお待ちしております。
■浪川大輔
この度、朗読劇ガリレオシリーズの容疑者Xの献身に参加させていただくことになりました。
素晴らしい原作に携われることはとても光栄です。タイミング的に40周年、しっかりと華を添えられるよう、そして第2弾ということで難しさも感じますが更なる勢いをつけられるよう精一杯演じさせて頂きます。
公演は1日限りとなります。皆様にとって濃密な時間になりますように。劇場にてお待ちしております！
■仲村宗悟
前回ご一緒させて頂いた湯川役の江口さんと、今回も一緒に参加させて頂けるなんて嬉しい！
しかも今回は浪川大輔さんと石井未紗さんも！ 4人でガリレオシリーズの魅力を皆さんに届けます。
僕はガリレオ作品の中で「容疑者Xの献身」が1番好きなのでとても楽しみにしています。
■石井未紗
暴きたいという欲と、暴かないで欲しい同情心。自身の正義も問われる作品が大好きです。
声優を志す以前から触れていたガリレオシリーズ。中でも心に残っていた本作に関われるとは夢にも思いませんでした。母として人として女として、多様な面を魅せる花岡靖子という役に演じがいをひしひしと感じています。原作の素晴らしさを朗読劇ならではの魅力で彩れるよう尽力します。
ぜひ真実の行く末を人間の葛藤を見届けに来てください。