プロ野球のファーム・リーグは8日、ナイターで予定されていたオイシックス―日本ハム戦（ハードオフ新潟）が雨天中止。東、中、西地区と交流戦でナイターを含めて6試合が行われた。

東地区の楽天―ヤクルト戦（森林どりスタジアム泉）は延長10回1―1の引き分け。楽天先発・岸は7回5安打8奪三振で無失点。ワォーターズが2安打1打点、小森が2安打。ヤクルト先発・石川は4回5安打6奪三振で無失点。育成選手のモンテルが2安打を放った。

中地区の西武は中日戦（カーミニークフィールド）に11―1で大勝。仲三が2回に7号3ラン。中村剛、佐藤太が2安打3打点をマークした。先発・冨士は6回6安打6奪三振1失点で1勝目（3敗）。中日先発・松木平は3回1/3を8安打10失点で3敗目（1勝）を喫した。ドラフト4位・能戸（明秀日立）が2安打1打点、育成選手の山浅が2安打。

西地区のオリックスは広島戦（由宇）に5―2で逆転勝ち。先発・佐藤一が7回3安打2失点で1勝目を挙げた。育成選手の田島が3安打1打点、内藤が2安打1打点。広島先発・佐藤柳は7回4安打2失点だった。