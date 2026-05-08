松本人志が母と再会する姿に密着 『その日。オカンに会いに行く 松本人志完全ドキュメント』5.10配信
松本人志が母の待つ愛媛を訪れる母の日企画番組『その日。オカンに会いに行く 松本人志完全ドキュメント』が、5月10日より「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」で配信される。
【写真】若き日の松本人志と母・秋子さん
2025年12月6日配信の「LIVE+」にゲスト出演した兄・隆博の口から、母・秋子さんが長年住み慣れた尼崎を離れ、現在は愛媛へ移住していることが明かされた。長らく直接顔を合わせられていなかったが、兄の言葉を受け、ついに松本が動いた。
本作では、松本が“オカンに会いに愛媛へ行く”感動の「その日。」にカメラが完全密着。愛媛でオカンとの待望の再会を果たすその瞬間までを余すところなく記録したドキュメントだ。
照れ隠しのボケと、変わらないオカンのツッコミ。久しぶりの親子の再会は、果たしてどんな結末を迎えるのか。
本編への期待を高める、異例の約12分間に及ぶ【特別先行映像】が公式YouTubeにて公開中。本編は「DOWNTOWN＋」にて配信される。
『その日。オカンに会いに行く 松本人志完全ドキュメント』は、DOWNTOWN+にて5月10日配信。
【写真】若き日の松本人志と母・秋子さん
2025年12月6日配信の「LIVE+」にゲスト出演した兄・隆博の口から、母・秋子さんが長年住み慣れた尼崎を離れ、現在は愛媛へ移住していることが明かされた。長らく直接顔を合わせられていなかったが、兄の言葉を受け、ついに松本が動いた。
照れ隠しのボケと、変わらないオカンのツッコミ。久しぶりの親子の再会は、果たしてどんな結末を迎えるのか。
本編への期待を高める、異例の約12分間に及ぶ【特別先行映像】が公式YouTubeにて公開中。本編は「DOWNTOWN＋」にて配信される。
『その日。オカンに会いに行く 松本人志完全ドキュメント』は、DOWNTOWN+にて5月10日配信。