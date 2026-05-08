2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「シャーウッドガーデン・レストラン」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」後期のスペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー（後期）

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提供期間：2026年5月11日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」

東京ディズニーランドでは2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの間、「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催中。

東京ディズニーランドホテルのレストラン「シャーウッドガーデン・レストラン」では2026年5月11日から「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の後期スペシャルメニューが登場します☆

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ブッフェ

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価格と提供時間帯：

【11:30〜】

大人 平日6,800円／土日祝日7,300円

中人（7〜12才）全日4,400円

小人（4〜6才）全日3,200円

【16:30〜】

大人 平日7,700円／土日祝日8,200円

中人（7〜12才）全日4,700円

小人（4〜6才）全日3,500円

※3才以下は無料です。

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は120分となります。

※17:00よりメニュー内容が一部変更となります。

ランチとディナーの時間帯にいただける、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ブッフェ。

後期も、イベントにちなんだ見た目も可愛らしいお料理がブッフェ台にたくさん並びます。

そして前菜からお肉、魚介料理に、デニッシュやパン、デザートまで種類豊富なお料理が堪能できるのも魅力的！

好きなものを好きなだけいただけるブッフェは家族みんなが楽しめるのもうれしいポイントです。

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

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価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

ブラッドオレンジジュース、ワイルドベリーシロップ、パイナップルシロップ、オレンジピュレ、ジンジャーエール、スライスオレンジ、スライスレモン、ミント、ペンタス

爽やかな香りのブラッドオレンジジュースがベースのディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク。

ジンジャーエールのピリッとした辛さがアクセントで、さらに中にはオレンジピュレも入っています☆

グラスいっぱいにトッピングされたスライスオレンジとスライスレモンもインパクトたっぷり。

カラフルでかわいい写真映えも抜群なブッフェとスペシャルドリンク。

東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」後期のスペシャルメニューの紹介でした☆

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