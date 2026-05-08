ILLIT・ミンジュ、ファンからかけられた記憶に残る言葉とは？感動を呼んだ大切な一言

ガールズグループILLITのメンバー、ユナとミンジュが、歌手チョ・ヒョナとともに率直なトークを披露した。

去る5月7日、YouTubeチャンネル「チョ・ヒョナの平凡な木曜日の夜」には、「推しは自分で決めるものではない。突然やってきて心臓を叩き、今日から私があなたの推しだと言うものだ| EP. 54 | ILLIT ユナ＆ミンジュ」というタイトルの動画が公開された。

【写真】「心臓撃ち抜かれた」ミンジュのドレス姿に騒然

この日、ユナとミンジュは新曲のプロモーションのためにチョ・ヒョナのもとを訪れた。4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲『It's me』の振り付けを見たチョ・ヒョナは、「手足がすべてバラバラに動いている感じ」として、「ダンスはすごく忙しいのに、表情は穏やかだ」と感嘆した。

その後、チョ・ヒョナはユナとミンジュに、記憶に残っている褒め言葉について尋ねた。ミンジュは、「褒め言葉よりも記憶に残っている言葉がある。『（ミンジュの）おかげで、もう少し生きられそう』という言葉だ」と答え、感動を誘った。

（写真＝YouTubeチャンネル「チョ・ヒョナの平凡な木曜日の夜」）

1枚目左：チョ・ヒョナ、2枚目：ミンジュ、3枚目：ユナ

ユナは、「自分が頑張ったところを分かってもらえたとき」が最も感動すると答え、自身もそのような言葉をかけてもらうのが好きなため、メンバーに対しても普段から具体的に褒めるようにしていると説明した。

なお、『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲『It’s Me』は、ILLITがデビュー後初めて試みる大胆なテクノソングで、心臓を強く打つビートと、疾走感あふれるメロディ構成が印象的だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ミンジュ プロフィール

2004年5月11日生まれ。本名パク・ミンジュ。2019年にYGエンターテインメントで練習生生活を始め、2020年にHYBEに入社。2023年6〜9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』で最終順位3位に選ばれ、ILLITとしてデビューを果たした。ユニークな歌声と可愛らしいビジュアルが特徴。音楽番組でMCを務めているが、内向的な性格。

◇ユナ プロフィール

2004年1月15日生まれ。本名ノ・ユナ。2023年6〜9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』で事務所からの選択を受けてILLITとしてデビューを果たした。メンバー最年長で、公式リーダーポジションのないグループのなかで実質的な“リーダー的存在”。MBTIがメンバーの中で唯一のE（外交的）であるため、ムードメーカーな一面も。