【「バイオハザード レクイエム」：LEON MUST DIE FOREVER】 5月8日 配信

カプコンは5月8日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用サバイバルホラー「バイオハザード レクイエム」について、新コンテンツ「LEON MUST DIE FOREVER」を追加した。

本日5月8日に「バイオハザード レクイエム」の各機種へ向けたアップデートが実施。ゲームが快適にプレイできるための問題修正に加え、新たなプレイコンテンツ「LEON MUST DIE FOREVER」が追加された。

「LEON MUST DIE FOREVER」は、レオンの爽快感あふれる戦闘がたっぷり楽しめるエクストラゲーム。本コンテンツ専用のレオンの「チート能力」を解放しながら、制限時間内に幾つものステージを踏破し、最後に待ち受けるボスの排除を目指していく。

なお、本コンテンツはメインストーリーを通常クリア後に開放。本編とは異なる、ハイテンポなアクションが楽しめるサバイバル、やり込み要素満載な内容となっている。

【『BIOHAZARD requiem』 LEON MUST DIE FOREVER】

「LEON MUST DIE FOREVER」ではハイテンポなアクションが存分に味わえる

敵を倒していくことでレオンの「チート能力」解放に必要なエキスが溜まる

強化された敵も登場。赤色、青色に発光する敵には要注意

金色の蜘蛛を倒せば時間追加も

レオンに新たなコスチュームも

【レオン新コスチューム】

(C)CAPCOM