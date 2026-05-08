【スターバックス】“いちご”の新作ビバレッジが5．11登場！ ごろごろ＆つぶつぶ食感が楽しい2種発売
「スターバックス」は、5月11日（月）から、いちごの異なる魅力が楽しめる2種の新作ビバレッジを、全国の店舗で発売する。
【写真】飲み比べしたい！ いちごの新作ビバレッジ2種の値段
■いちごを贅沢に味わえる
今回登場するのは、いちごの甘酸っぱい果肉感と、つぶつぶチョコレートの食感、ミルクのコクが重なり合う2種のビバレッジ。
いちご果肉を贅沢に味わえる「ごろっと イチゴ ミルク」は、昨年人気を博した「THE 苺 ミルク」をベースに、いちご果肉と軽やかな口あたりのミルクを加え、やさしい甘さのイチゴミルクに仕上げている。
一方、チョコレートチップのつぶつぶ感が楽しめる「イチゴ チョコレート フラペチーノ」は、甘酸っぱいイチゴに、ミルクとチョコレートのコクを重ねた一杯。ストロベリーソースの果実感に、チョコレートチップの食感とミルクとチョコレートソースのまろやかさを合わせた、満足感を感じるフラペチーノだという。
いずれも、5月8日（金）から3日間、スターバックス リワード会員向けの先行販売が実施される予定だ。
■「ohora」のコラボ
また同日より、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」とのコラボレーションネイルが、「スターバックス」公式オンラインストアで販売される。
「スターバックス」のビバレッジやブランドから着想を得た全3種のデザインが用意され、新ビバレッジ「ごろっと イチゴ ミルク」をイメージしたデザインをはじめ、「ダブルトールラテ」や「スターバックス」を象徴するグリーンを基調にしたデザインがラインナップにそろう。
さらに、本コラボレーションでは、ベアリスタやホイップ、カップ、スターなどスターバックスを象徴するモチーフをあしらったネイルパーツシールが付属する。
【写真】飲み比べしたい！ いちごの新作ビバレッジ2種の値段
■いちごを贅沢に味わえる
今回登場するのは、いちごの甘酸っぱい果肉感と、つぶつぶチョコレートの食感、ミルクのコクが重なり合う2種のビバレッジ。
いちご果肉を贅沢に味わえる「ごろっと イチゴ ミルク」は、昨年人気を博した「THE 苺 ミルク」をベースに、いちご果肉と軽やかな口あたりのミルクを加え、やさしい甘さのイチゴミルクに仕上げている。
いずれも、5月8日（金）から3日間、スターバックス リワード会員向けの先行販売が実施される予定だ。
■「ohora」のコラボ
また同日より、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」とのコラボレーションネイルが、「スターバックス」公式オンラインストアで販売される。
「スターバックス」のビバレッジやブランドから着想を得た全3種のデザインが用意され、新ビバレッジ「ごろっと イチゴ ミルク」をイメージしたデザインをはじめ、「ダブルトールラテ」や「スターバックス」を象徴するグリーンを基調にしたデザインがラインナップにそろう。
さらに、本コラボレーションでは、ベアリスタやホイップ、カップ、スターなどスターバックスを象徴するモチーフをあしらったネイルパーツシールが付属する。