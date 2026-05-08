「衝撃」マクドナルド、“祝日はしばらくないけれど”チキンナゲット250円引きキャンペーン続行！
「衝撃」マクドナルド、“祝日はしばらくないけれど”チキンナゲット250円引きキャンペーン続行！
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は5月7日に投稿を更新。チキンマックナゲット15ピースの250円引きキャンペーンが継続中であることを告知しました。
【画像】ナゲット割引キャンペーン
ナゲット15ピースが250円引き同アカウントは「祝日はしばらくないけれど、チキンマックナゲット15ピースの250円引きはもうちょっと続きます」とつづり、告知画像を1枚載せています。4月22日〜5月19日までの期間限定で、チキンマックナゲット15ピースが通常価格から250円引きの490円で購入できるキャンペーンです。
次の祝日は7月20日であることも「衝撃」として紹介しており、祝日を待たずにお得に楽しめることをアピールしています。コメントでは、「今日の晩御飯に買うか」「ＧＷ食べ損ねたからわすれないうちに食べたい」「うそだろ……」など、さまざまな声が上がりました。
2種の新ソースも登場5日にもおいしそうな宣伝写真でチキンマックナゲットの250円引きをアピールしていた同アカウント。また3日には新しい2種のソースについても告知していました。気になる人は、こちらも併せてチェックしてみてください。(文:All About ニュース編集部)
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