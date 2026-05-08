難関大に多数合格！海外大80校以上への推薦制度「淑徳中学高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……淑徳中学高等学校】
▼東武東上線「ときわ台駅」、都営三田線「志村三丁目駅」から徒歩15分
▼全校生徒は中高合わせて1715人
▼今年春の大学合格者数は、国公立大49人、早慶上理113人、GMARCH225人など
▼図書館は蔵書およそ3万7千冊、50席以上の快適な自習スペースも完備
▼食堂では週替わり定食が人気
＜留学コースの高校3年生が挑むスピーチと歓迎パフォーマンス！＞
▼中学の入学式で、留学コースの代表として新入生の前で英語スピーチを担当！
▼さらに所属する「バトン・ダンス部」で新入生歓迎パフォーマンスも実施！
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……淑徳中学高等学校】
▼東武東上線「ときわ台駅」、都営三田線「志村三丁目駅」から徒歩15分
▼全校生徒は中高合わせて1715人
▼今年春の大学合格者数は、国公立大49人、早慶上理113人、GMARCH225人など
▼図書館は蔵書およそ3万7千冊、50席以上の快適な自習スペースも完備
▼食堂では週替わり定食が人気
＜留学コースの高校3年生が挑むスピーチと歓迎パフォーマンス！＞
▼中学の入学式で、留学コースの代表として新入生の前で英語スピーチを担当！
▼さらに所属する「バトン・ダンス部」で新入生歓迎パフォーマンスも実施！