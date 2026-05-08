シャープは、「プラズマクラスターオウルフローハンディファン PJ-HS01」を2026年5月28日に発売する。

同社製のサーキュレーターの送風構造とフクロウの翼形状の応用により、コンパクトながら大風量とやさしい運転音を両立した。

汗臭やミドル脂臭を消臭「プラズマクラスター」搭載

ヘッド部分に奥行きのある筒状の構造を採用し、直線的で強い風を実現。らせん状のグリル（ファンガード）が直進性のある風を送り出す。「プラズマクラスター」を搭載し、衣類へ付着した汗臭やミドル脂臭を消臭できる。

また、静音飛行で知られるフクロウの翼形状を応用した「ネイチャーテクノロジー」を採用。ファンの断面にふくらみを持たせ、効率よく風を捉えられるほか、グリルにはセレーションと呼ばれる細かな凹凸を付けることで風切り音を抑制する。

最大40度の高温環境でも安心して使える設計を施す。動作温度が最大60度で、容量2350mAhのリチウムイオン電池を内蔵し、周囲を高強度で燃えにくいアルミ素材と難燃樹脂で覆っている。廃棄時にはバッテリーを取り外せるなど、リサイクルのしやすさにも配慮する。

前方向に角度調整が可能。手持ちのストラップが装着できるストラップホール、3段階の電池残量表示を備える。

約5時間の充電で、連続運転時間は約3時間（強）〜約30時間（リズム）。

カラーはメタリックアッシュ、フロストピンクの2色。

価格はオープン。