不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第３回公判が８日に東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、番組ロケに同行したディレクターが被害当日の様子を証言した。

出廷したディレクターの男性は、フリーランスとして同番組のロケを２０回ほど担当。被害当日のロケには斉藤被告、Ａさん、タレントのＢ、Ｃがキャスティングされていた。

証人はフリーランスのディレクターで、被害当日のロケの責任者という立場。ロケから６日後にＡさんの共通の知人を通じ性被害の連絡を受け、ＡさんからもＬＩＮＥで性被害を受けたと申告された。その後、番組プロデューサーにも報告し、当該コーナーはお蔵入りになった。

裁判官からお蔵入りになった経緯について尋ねられると「性被害を訴えている女性がいて、被害を聞いているのに加害者側をテレビに出すのはどうなのかと思った」と証言。「ロケから６日後に（性被害の申告を受けた）流れで事務所にも（番組側から）連絡が行ったところ、（被告が）『そうです』と。本人が認めたのなら放送できないと思った」と語った。

公判は約４０分ほどで終了した。第４回公判は１３日に開かれる。