福島県郡山市の磐越自動車道で６日、北越高校（新潟市中央区）の生徒２０人を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、男子生徒１人が死亡した事故で、同校は７日、校内放送や保護者向け説明会で事故の経緯を報告した。

保護者からは「納得がいかない」との不満の声も上がった。

事故から一夜が明けた７日朝、生徒らは校門の周辺に立つ教職員に見守られながら登校した。

同校によると、午前中の校内放送では、亡くなった稲垣尋斗さん（１７）への弔意を示し、事故の経緯や生徒の心理的ケアについて説明。正午頃には灰野正宏校長らが遺族宅に弔問に訪れた。

夜には同校で保護者向けの説明会が開かれた。出席した４０歳代の男性によると、学校側からは事故当日の経緯や今後の対策について説明があった。男性は取材に対し「もやもやして煮え切らない説明だった。みんな納得はしていなかったと思う」と話した。

この事故では、学校側の依頼を受けたバス会社の蒲原鉄道（五泉市）が貸し切りバスではなくレンタカーを手配し、社員ではなく「知り合いの知り合い」を運転手として紹介したことが明らかになっている。

１年生の娘が同校に通っているという５０歳代女性は「なぜそのドライバーだったのか。普段からバスやレンタカーを同じように手配していたのか」と憤った。

県は７日、事故を受けて県内の高校１００校に対し、部活の遠征などでバス事業者を利用する際は、契約内容の確認を徹底するよう文書で通知した。管理職を含めて組織的に対応するよう要請している。

ほかにも、乗車時のシートベルト着用の徹底や、運転手の負担を考慮した遠征計画の立案、事故に備えた保護者との連絡体制の構築を求めている。

通知は、県教育委員会保健体育課が県立高校８０校に、県大学・私学振興課が私立高校２０校に対して行った。保健体育課の志田哲也課長は「子どもの安全を確保するためにも、複数の大人の目で確認することが重要だ」と話した。