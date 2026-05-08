本日5月8日（金）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は、当番組がこれまで何度も密着してきた回転寿司に取り憑かれた俳優 “回転寿司の求道者”溝端淳平に、大学論文のテーマは回転寿司だというせいや（霜降り明星）が挑む、「芸能界！真の回転寿司王決定戦」！

互いの行きつけの回転寿司店に向かい、注文すべき逸品をチョイス。通ならではの攻めの選択をするのはどっち？さらにおススメのお店にちなんだ回転寿司知識でも対決。互いに譲らないマウントの取り合いを制するのは!?

スタジオには要潤、与田祐希、矢作兼（おぎやはぎ）が登場！スタジオには回転寿司レーンが登場し、溝端＆せいやから出題される「回転寿司マウントクイズ」に正解すると高級寿司を食べられるチャンスも。

■“回転寿司に取り憑かれた”溝端淳平

週4回以上という驚異のペースで様々な回転寿司店に通う“回転寿司の求道者”溝端に挑戦状を叩きつけたせいや！マグロの養殖も行う水産学科の名門・近畿大学に通い、回転寿司店の原価率や生産性に関する論文まで書いたという筋金入りの回転寿司マニアだ。

溝端とせいや、どちらが真の芸能界・回転寿司王にふさわしいかを決める“頂上決戦”。互いの“ホーム”の回転寿司店に行き、回転寿司愛にあふれたメニューを注文できるのはどちらか、真剣勝負！さらに各地の名店にまつわる知識対決も。自慢の逸品を選ぶ溝端に「有線ケーブルか何かつないで味覚を共有したい！」とせいやも大興奮！各店の店員も判定に悩むほどの接戦を制し、“芸能界回転寿司王”となるのはどっちだ!?