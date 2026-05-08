インスタグラム更新

レスリング女子55キロ級で五輪3連覇を達成した吉田沙保里さんが7日、自身のインスタグラムを更新。現役時代さながらの激しいトレーニングを行う姿に、衝撃が広がっている。

2019年1月に現役を引退してから7年4か月。五輪を含めて世界大会16連覇を達成し、霊長類最強女子と謳われた吉田さんの屈強な肉体は健在だった。

インスタグラムに「GWの締めは 現役時代と同じメニューでトレーニングしました」「ウォーミングアップから始まってマット運動、打ち込み、腕立て伏せ、スパーリングの後は恒例の綱登り」として動画を投稿すると、衝撃が広がった。

バドミントン女子の1992年バルセロナ五輪代表、陣内貴美子さんが「ヤバいヤバいヤバ〜い 尊敬しかない」とコメントを寄せれば、ファンからも「みんなかっこいい」「凄すぎて笑っちゃいます」「凄すぎるわ（笑）」などの声が上がっていた。

吉田さんはロンドン五輪後の2012年11月に国民栄誉賞を受賞。2016年リオデジャネイロ五輪は53キロ級で4連覇を目指したが、決勝で敗れて銀メダルだった。



（THE ANSWER編集部）