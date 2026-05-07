『モーレツ宇宙海賊』監督・佐藤竜雄さん死去 主演の小松未可子が追悼「新人の自分を、加藤茉莉香と共に育てて頂きました」

『モーレツ宇宙海賊』監督・佐藤竜雄さん死去 主演の小松未可子が追悼「新人の自分を、加藤茉莉香と共に育てて頂きました」