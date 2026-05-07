「顔どうしたの…？」ふくれな、妊娠発表も心配の声。「本当に精神的に参ってそう」「何があってん」
「顔どうしたの…？」ふくれな、妊娠発表も心配の声。「本当に精神的に参ってそう」「何があってん」
YouTuberのがーどまんさんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。妻でYouTuberのふくれなさんとのツーショットを公開したところ「顔どうしたの…？」「本当に精神的に参ってそう」といった声が寄せられています。
【写真】ふくれな＆がーどまんの夫婦ショット
「もう私達の知ってるふくれなじゃない…」がーどまんさんは「2人から報告があります」とつづり、1枚の写真を投稿。自宅と思われる場所で撮影したふくれなさんとのツーショットですが、注目を集めているのは、ふくれなさんの顔です。真顔で、目を大きく見開いているようにも見えます。
X上では「顔どうしたの…？」「顔変わりすぎでしょ」「知らない人みたいになってる」「もう私達の知ってるふくれなじゃない…」「このメイク本当に精神的に参ってそう」「何があってん」など、心配の声が寄せられました。
第1子の妊娠を発表同日、自身のYouTubeチャンネルでライブ配信を行ったがーどまんさん。ふくれなさんも登場し、第1子を妊娠したことを発表しました。また、第1子の性別についても女の子であることを明かしています。祝福の声だけでなく、心配の声も寄せられる異例の事態となりました。(文:堀井 ユウ)
外部サイト