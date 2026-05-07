『ニナ ザ・リッツ・カールトン東京』のマダガスカル産バニラとピーカンナッツのフラワーケーキほか｜chicoの“お菓子な宝物”

スイーツライターのchicoさんがおすすめスイーツを紹介する「お菓子な宝物」。今回は『ニナ ザ・リッツ・カールトン東京』のマダガスカル産バニラとピーカンナッツのフラワーケーキほか、です。

手前・「マダガスカル産バニラとピーカンナッツのフラワーケーキ」1600円、奥・左から時計回りに、ザクホロなたまらない食感のショコラクラッカンに、とろけるクレームショコラを美しく絞った「クラッカン ショコラ」（1800円）はカカオ66％のチョコを使い、老若男女に食べやすく。紅芋が鮮やかな「紅芋と栗のモンブラン」1400円。メレンゲにライム香るシャンティ、マンゴーやパッションを合わせた「エキゾチックフルーツのパブロバ」（1600円）は雲みたいな軽さ！ すべてイートイン価格（サービス料込み）。テイクアウト価格は5月以降、公式HPを確認。

花束？ それとも、アートピース？ 世にも美しいコレクションを生むのは、フランスのトップパティシエール、ニナ・メタイエさん。「世界のベストレストラン50」などで世界最優秀パティシエに選ばれる彼女のパティスリーが「ザ・リッツ・カールトン東京」にオープン。お菓子好きの話題をさらっている。

繊細な絞りが見事な造形美のなかでも、一目で心奪われたのが本物のお花みたいなフラワーケーキ。朝露がきらめく可憐な白バラは、デザインを起こして3Dプリンターで型を作るところからのクリエーション。ため息が溢（こぼ）れるそのルックスもさることながら、真骨頂は「アルチザンの仕事が大好き！」と話す職人気質なニナさんらしい、ひとつひとつのパーツ、そしてその組み合わせを何度も試し、たどり着いた味わい。

そっと重なり合う花びらは空気をたっぷり含んだバニラムース。口にした途端、ふわっと溶けてバニラ香がはじけ広がる。その中にはまったりとろけるクリームのバニラも重ねて、香りがより長く続くしかけに。

さらにピーカンナッツのプラリネがバニラと風味を高め合い、ナッツや砕いた生地などを固めたクルスティヤンのザクザクが、ふわとろの世界に魅惑のテクスチャーをもたらしていく。そこに効かせたフルール・ド・セル（※）が旨みをグッと深めて。バニラのほっとする優しさと、同時に色気すら感じる芳醇に包まれる。なんて愛おしいひと口だろう！

※フルール・ド・セル…天然海塩

SHOP DATA

ニナ ザ・リッツ・カールトン東京

東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン「ザ・リッツ・カールトン東京」1F TEL. 03-3423-8000（代表） 11:00〜20:00（19:00 LO） 不定休 instagram

chico

チコ スイーツライター。大人気のガイド本『東京の本当においしいスイーツ探し』（ギャップ・ジャパン）シリーズ監修。