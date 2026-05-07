気象庁は7日、東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州を対象に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。各地方では、5月14日頃からの5日間平均気温が平年を大きく上回り、この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温になる可能性があるとしています。

東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州の週間天気予報

高温に関する早期天候情報（東北地方）

東北地方：５月１６日頃からかなりの高温

高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．２℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１６日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。

高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）

関東甲信地方：5月１４日頃からかなりの高温

高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．０℃以上

関東甲信地方の気温は、１３日頃までは平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報が、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートが発表されます。こちらにも留意してください。

高温に関する早期天候情報（北陸地方）

北陸地方：５月１５日頃からかなりの高温

高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．２℃以上

北陸地方の気温は、１３日頃までは平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、１５日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報が、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートが発表されます。こちらにも留意してください。

高温に関する早期天候情報（東海地方）

東海地方：５月１４日頃からかなりの高温

高温の基準：５日間平均気温平年差＋１．６℃以上

東海地方の気温は、１３日頃までは平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報が、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートが発表されます。こちらにも留意してください。

高温に関する早期天候情報（近畿地方）

近畿地方：５月１４日頃からかなりの高温

高温の基準：５日間平均気温平年差＋１．８℃以上

近畿地方の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため平年並か低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報が、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートが発表されます。こちらにも留意してください。

高温に関する早期天候情報（中国地方）

中国地方：５月１４日頃からかなりの高温

高温の基準：５日間平均気温平年差＋１．９℃以上

中国地方の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため平年並か低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報が、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートが発表されます。こちらにも留意してください。

高温に関する早期天候情報（四国地方）

四国地方：５月１４日頃からかなりの高温

高温の基準：５日間平均気温平年差＋１．５℃以上

四国地方の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報が、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートが発表されます。こちらにも留意してください。

高温に関する早期天候情報（九州北部地方※山口県を含む）

九州北部地方：５月１４日頃からかなりの高温

高温の基準：５日間平均気温平年差＋１．６℃以上

九州北部地方の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報が、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートが発表されます。こちらにも留意してください。

高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）

九州南部：５月１４日頃からかなりの高温

高温の基準：５日間平均気温平年差＋１．４℃以上

九州南部の気温は、向こう５日間程度は冷涼な空気に覆われやすいため低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１４日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報が、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートが発表されます。こちらにも留意してください。