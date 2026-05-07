マンUの主将B・フェルナンデスは大記録を達成なるか。(C)Getty Images

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　マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスが、プレミアリーグ記録更新間近だ。米大手スポーツメディア『ESPN』がデータを伝えている。

　31歳のポルトガル代表MFは、ユナイテッド加入７年目の今季も世界屈指のプレーメイカーとして、圧倒的なパフォーマンスを披露。今季リーグ戦での個人成績は、８ゴール19アシストに上る。このアシスト数はプレミアリーグ歴代３位タイの数字だ。

　１位はティエリ・アンリ（2002-03／アーセナル）とケビン・デ・ブライネ（2019-20／マンチェスター・シティ）がマークした20アシスト。現在、メスト・エジル（2015-16／アーセナル）と並んでいるB・フェルナンデスは、あと「１」に迫っている。
 
　もっとも、１シーズンではなく、プレミアリーグ通算での１位までは、まだかなり遠い。B・フェルナンデスが70アシストなのに対し、１位のライアン・ギグス（マンチェスター・ユナイテッド）はなんと162アシストだ。

　今季は残り３試合。サンダーランド、ノッティンガム・フォレスト、ブライトンと対戦する。デイビッド・ベッカムが1999-2000シーズンにマークした15アシストを抜き、すでに１シーズンでのクラブ記録は塗り替えた背番号８は、アンリと・デ・ブライネも超えられるか。

　そして、その先にギグスのとてつもない大記録がある。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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