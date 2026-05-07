親子三代のハートをつかむ！愛され続ける「リカちゃん」初コラボのアフタヌーンティーが表参道に登場
東京・表参道にある「ザ ストリングス 表参道」の「Cafe & Dining ZelkovA(カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)」では、世代を超えて愛され続ける着せ替え人形「リカちゃん」との初コラボレーションによるアフタヌーンティー「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea(リカ スウィート ピクニック アフタヌーンティー)」を2026年4月下旬より開催中。6月22日(月)までの期間限定でリカちゃんの世界観たっぷりのアフタヌーンティーを楽しめる。
【写真】フォトジェニックなアフタヌーンティーはリカちゃんとの記念撮影もOK！
■リカちゃんの世界観に没入できるアフタヌーンティー
今回のコラボアフタヌーンティー「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」は事前予約制。会場は「ザ ストリングス 表参道」1階にある「Cafe & Dining ZelkovA(カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ)」だ。
ソファ席には優しい色のバラが飾られ、テーブルにはリカちゃんのドレスやアクセサリーがガラスボックスに散りばめられるなど、リカちゃんらしいガーリーな装飾で満ちた空間となっている。
撮影用にリカちゃん人形の貸し出しも行っていて、アフタヌーンティーをいただく合間にリカちゃんと記念撮影、“ぬい撮り”ならぬ“リカ撮り”ができる。
アフタヌーンティーのテーマとなる食材は、リカちゃんが大好きないちごとローズ。テラス6席限定のスペシャルデコレーションシートでは、“Sweet Picnic(スウィート ピクニック)”をイメージし、料理をピクニックバスケットに入れた「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」が楽しめる。
バスケットの中には、ピンクを基調としたかわいくて華やかなスイーツやセイボリーが並ぶ。食べる前にはぜひ、リカちゃんと一緒に写真を撮ろう。
スイーツは、一口大の「いちごのタルト」やラズベリーの甘酸っぱさが引き立つ「真っ赤なLiccAムース」、グラスに入った「いちごパンナコッタとローズゼリー」、クリームの層が美しい「いちごのベイクドチーズケーキ」、ハイヒールをデザインした「ハイヒールマフィン」、本物そっくりな「リップスティックチョコレート」が並ぶ。
すべてをテーマカラーのピンクにまとめているのも印象的で、リカちゃんのイメージにぴったり。チョコレートロリポップは、大きなタワーケーキに刺した状態でスタッフがテーブルサーブしてくれて、好きなデザインのロリポップを選べる。
アフタヌーンティープランを予約すると、限定のランチョンマットやコースター、メニュー表のオリジナルアイテムがもらえる。また、一部のプラン限定で、公式サイトから予約するとオリジナルリカちゃんステッカーのプレゼントもある。
セイボリーは「ピンクミニバーガー ミントジェノベーゼソース」、「スモークサーモンのタルトレット」、「パプリカムース ビーツクリスタルジュレ」の3種。こちらもピンク系統の色でまとめられた写真にも映えるビジュアルで、スイーツと合わせて食べるのにちょうどいいサイズ感なのもうれしい。
ドリンクはシンガポール創業の「TWG tea」のフレーバーティーか、コーヒー、カフェラテなどから自由に選べ、おかわりもできるので、好みの味を見つけてみよう。
オプションドリンクとしては、「いちごジントニック」(1840円)と「ミルキーいちごクリームソーダ」(1565円)も用意されている。どちらもノンアルコールで、ダイスカットのいちごを使ったドリンクだ。アフタヌーンティーと一緒にぜひ。
アフタヌーンティー以外でもコラボの世界観を楽しめるのが、スペシャリティの「LiccA ストロベリー＆フラワーガーデンパフェ」(3450円)。こちらは期間中に内容が変わり、5月25日(月)までは「いちご＆ベリー」、5月26日(火)〜6月22日(月)までは「いちご＆ピスタチオ」になる。単品でのオーダーもOKだ。
ほかにも、前菜やメインディッシュを好きなメニューから選べるプリフィックスコースと、4種のコラボスイーツがのったミニサイズのアフタヌーンティースタンドがセットになった「ミニアフタヌーンティー付きコース」も。
また、リカちゃんコラボのアフタヌーンティーを持ち帰ることができる「テイクアウトアフタヌーンティー」は、紙製のアフタヌーンティースタンドがついてくるので、おうちで楽しむほか、ピクニックやホームパーティにもぴったり。
おいしくてかわいいスイーツと、リカちゃんのロマンティックな世界観を堪能できる「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」。新緑のシーズンに表参道のケヤキ並木を見ながら、フォトジェニックなリカちゃんの世界にワクワクしてみては。
※すべて税金・サービス料15％込み、テイクアウトはサービス料なし。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■リカちゃんの世界観に没入できるアフタヌーンティー
今回のコラボアフタヌーンティー「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」は事前予約制。会場は「ザ ストリングス 表参道」1階にある「Cafe & Dining ZelkovA(カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ)」だ。
ソファ席には優しい色のバラが飾られ、テーブルにはリカちゃんのドレスやアクセサリーがガラスボックスに散りばめられるなど、リカちゃんらしいガーリーな装飾で満ちた空間となっている。
撮影用にリカちゃん人形の貸し出しも行っていて、アフタヌーンティーをいただく合間にリカちゃんと記念撮影、“ぬい撮り”ならぬ“リカ撮り”ができる。
アフタヌーンティーのテーマとなる食材は、リカちゃんが大好きないちごとローズ。テラス6席限定のスペシャルデコレーションシートでは、“Sweet Picnic(スウィート ピクニック)”をイメージし、料理をピクニックバスケットに入れた「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」が楽しめる。
バスケットの中には、ピンクを基調としたかわいくて華やかなスイーツやセイボリーが並ぶ。食べる前にはぜひ、リカちゃんと一緒に写真を撮ろう。
スイーツは、一口大の「いちごのタルト」やラズベリーの甘酸っぱさが引き立つ「真っ赤なLiccAムース」、グラスに入った「いちごパンナコッタとローズゼリー」、クリームの層が美しい「いちごのベイクドチーズケーキ」、ハイヒールをデザインした「ハイヒールマフィン」、本物そっくりな「リップスティックチョコレート」が並ぶ。
すべてをテーマカラーのピンクにまとめているのも印象的で、リカちゃんのイメージにぴったり。チョコレートロリポップは、大きなタワーケーキに刺した状態でスタッフがテーブルサーブしてくれて、好きなデザインのロリポップを選べる。
アフタヌーンティープランを予約すると、限定のランチョンマットやコースター、メニュー表のオリジナルアイテムがもらえる。また、一部のプラン限定で、公式サイトから予約するとオリジナルリカちゃんステッカーのプレゼントもある。
セイボリーは「ピンクミニバーガー ミントジェノベーゼソース」、「スモークサーモンのタルトレット」、「パプリカムース ビーツクリスタルジュレ」の3種。こちらもピンク系統の色でまとめられた写真にも映えるビジュアルで、スイーツと合わせて食べるのにちょうどいいサイズ感なのもうれしい。
ドリンクはシンガポール創業の「TWG tea」のフレーバーティーか、コーヒー、カフェラテなどから自由に選べ、おかわりもできるので、好みの味を見つけてみよう。
オプションドリンクとしては、「いちごジントニック」(1840円)と「ミルキーいちごクリームソーダ」(1565円)も用意されている。どちらもノンアルコールで、ダイスカットのいちごを使ったドリンクだ。アフタヌーンティーと一緒にぜひ。
アフタヌーンティー以外でもコラボの世界観を楽しめるのが、スペシャリティの「LiccA ストロベリー＆フラワーガーデンパフェ」(3450円)。こちらは期間中に内容が変わり、5月25日(月)までは「いちご＆ベリー」、5月26日(火)〜6月22日(月)までは「いちご＆ピスタチオ」になる。単品でのオーダーもOKだ。
ほかにも、前菜やメインディッシュを好きなメニューから選べるプリフィックスコースと、4種のコラボスイーツがのったミニサイズのアフタヌーンティースタンドがセットになった「ミニアフタヌーンティー付きコース」も。
また、リカちゃんコラボのアフタヌーンティーを持ち帰ることができる「テイクアウトアフタヌーンティー」は、紙製のアフタヌーンティースタンドがついてくるので、おうちで楽しむほか、ピクニックやホームパーティにもぴったり。
おいしくてかわいいスイーツと、リカちゃんのロマンティックな世界観を堪能できる「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」。新緑のシーズンに表参道のケヤキ並木を見ながら、フォトジェニックなリカちゃんの世界にワクワクしてみては。
※すべて税金・サービス料15％込み、テイクアウトはサービス料なし。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。