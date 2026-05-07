【値段そのまま】ローソンストア100「デカ盛りチャレンジ」開催　ロースカツ2倍カレーや“ばくだんおにぎり”登場

関東や愛知県、大阪府などを中心に565店舗を展開する「ローソンストア100」は、5月13日から「デカ盛りチャレンジ」を開催する。

第1弾・第2弾の2週に分け、価格据え置きでボリュームアップした商品などを展開。弁当、おにぎり、パン、デザートなど計12商品を“デカ盛りサイズ”で販売する。ローソン、ナチュラルローソンでは取り扱わない。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

ローソンストア100

〈「デカ盛りチャレンジ」が今年も登場〉

長引く物価高の影響で食品の値上げが続く中、ローソンストア100では「毎日の食事をおトクに、心ゆくまで楽しんでほしい」との思いから、過去の実施時に大きな反響を呼んだ「デカ盛りチャレンジ」を2026年も開催する。

今回は、弁当や人気おにぎり、パン、デザートなどを、価格据え置きで増量、またはデカ盛りサイズで展開。手に取った瞬間のインパクトと、食後の満足感を追求したラインアップをそろえたとしている。

〈第1弾：5月13日〜5月19日／全6品・価格はすべて税込〉

◆ダブルロースカツカレー（538円）

人気の「ロースカツカレー」を、価格据え置きでボリュームアップ。ロースカツを通常の2倍のせた、圧倒的な食べ応えの商品。

ダブルロースカツカレー(右)

◆ばくだんおにぎり 和風ツナマヨ（157円）

定番の「直巻おにぎり 具しっかり和風ツナマヨ」が、“ばくだんサイズ”に進化。中具もしっかり入った、重量感のある一品。

【画像を見る】ばくだんおにぎり 和風ツナマヨ、トリプルたまごサンド など

◆トリプルたまごサンド（289円）

人気のたまごサンドを1組増量し、3組入りにした特別仕様。シェア用としても、たまごを存分に味わいたい人にもおすすめだという。

◆たまごプリン（214円）

過去の「デカ盛りチャレンジ」でも好評だったレトロな味わいのプリンが、デカ盛りサイズで再登場。ずっしりとした重量感で満足感のある商品。

◆クリームたっぷりエクレア（171円）

大きなエクレアにクリームをたっぷり詰め込んだ。“しあわせ”もデカ盛り級の一品として展開する。

◆ダブルコロッケバーガー（138円）

ソース付けしたコロッケを2枚サンドした、食べ応え満点のバーガー。

〈第2弾：5月20日〜5月26日／全6品〉

◆大きな白身魚フライ＆ハンバーグ弁当（538円）

人気の「白身魚フライ＆ハンバーグ弁当」の価格はそのままに、白身魚フライを大胆にサイズアップした。

大きな白身魚フライ＆ハンバーグ弁当

◆ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚（162円）

人気の焼豚おにぎりが、価格据え置きでサイズアップ。ガッツリ食べたい時にもぴったりの一品。

◆トリプルメンチカツサンド（298円）

食べ応えのあるメンチカツサンドを1組増量し、トリプル仕様で展開する。

【画像を見る】トリプルメンチカツサンド、ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚 など

◆ローーーールケーキ りんご＆カスタード（171円）

驚きの長さが特徴のロールケーキ。食べやすいカット済みで、9枚入りの大容量仕様となっている。

◆珈琲ゼリー（214円）

ほろ苦いコーヒーゼリーをデカ盛りサイズで用意。クリームと一緒に楽しめる。

◆ハムマヨ＆たまごパン（138円）

ハムマヨネーズとたまごサラダ、2種類の味を一度に楽しめる、ボリューム感のある惣菜パン。