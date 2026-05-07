京都府南丹市で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）が殺害され、山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）が、「（事件直前の）車内での（結希君の）言動に腹を立てた」との趣旨の供述をしていることが、捜査関係者への取材でわかった。

府警は、車で学校に向かう途中でトラブルになり、衝動的に殺害したとみている。

発表では、安達容疑者は３月２３日朝、同市内の公衆トイレで結希君の首を絞めつけて殺害したとして、殺人容疑で６日に再逮捕された。容疑を認めている。

２人は事件当日、登校のために安達容疑者が運転する車で自宅を出たが、学校の目前で自宅方向に引き返していた。公衆トイレは学校から自宅へ戻る道中にある。捜査関係者によると、府警は安達容疑者の供述内容から、学校に向かう途中の段階から２人の間にトラブルが生じていた可能性があるとみている。

捜査関係者によると、府警は関係者への聴取などから、２人が以前から不仲だったという情報を把握。日常的な２人の関係性も事件に影響を与えたとみて、詳しく調べる。