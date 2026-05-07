『21世紀の大君夫人』『ユミの細胞たち 3』など…ディズニープラスの韓国ドラマがYouTubeで無料配信 前田敦子ら出演の最終回直前SPも配信
ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信中の、2026年上期を盛り上げる大人気胸キュンドラマ3作『21世紀の大君夫人』（IU＆ビョン・ウソクW主演）、『君がきらめく季節に』（イ・ソンギョン＆チェ・ジョンヒョプW主演）の第1話＆第2話、『ユミの細胞たち 3』（キム・ゴウン＆キム・ジェウォンW主演）の第1話の日本語字幕版が、ディズニープラス公式YouTubeにて、あす8日（前9：00〜）より期間限定無料配信される。
【画像】YouTubeで無料配信される韓国ドラマ3作
今回、YouTubeにて無料配信されるのは、ディズニープラス2026年上期を盛り上げた大人気胸キュンドラマ3作。配信開始後わずか5日間で全世界におけるディズニープラスにて、“歴代で最も視聴された韓国ドラマ”となり、日本国内においても“歴代で最も視聴された韓国ドラマ”という記録を樹立（ディズニープラス（米国はHulu）における、配信開始後5日間の記録（2026年4月時点））、韓ドラ界では今年最大の期待作と称される『21世紀の大君夫人』は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、アジアを代表するトップスターIU と、いま最も勢いに乗る俳優ビョン・ウソクがラブロマンスを繰り広げる。
いよいよ来週最終回を迎える本作だが、最終回直前スペシャルとして、8日（後7：00〜）にディズニープラス公式Xで生配信スペシャルトーク番組の実施が決定。韓国ドラマ好きとして知られ今年韓国脚本のドラマにも出演した前田敦子をメインゲストに迎え、本作ドハマり芸人の土佐兄弟、やしろ優とともに、ここまでの神シーンや話題の名場面を振り返りながら最終回に向けて盛り上がるスペシャル企画を展開。さらに、日本語吹き替え版でイアン大君を担当する声優の細谷佳正からの特別動画コメントも放映予定となっている。
そして、4年ぶりの新シーズンとなる大ヒット細胞刺激・共感ロマンスドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3は、ユミを魅力的に演じるキム・ゴウンとキム・ジェウォンが年の差カップルを演じる。平凡でありながらユーモアにあふれたユミの日常と恋愛模様は、多くの視聴者のときめきと笑いを誘い、人生ドラマとして大きな共感を集めている。
さらに、“ラブコメの女神”として高い支持を集めるイ・ソンギョンとTBSドラマ『Eye Love You』で日本でも爆発的な人気を獲得したチェ・ジョンヒョプの豪華共演が話題となった『君がきらめく季節に』は、冬のように心を閉ざしてしまったハランと夏のようにエネルギッシュで明るいチャンが繰り広げるきらびやかなケミに多くの視聴者が「きみきらロス」に陥った。まるで季節が移り変わるように巧みに張り巡らされた伏線と心を揺さぶる展開が待ち受けるが、同じ時間を重ね、ともに冬を乗り越えようとする2人の様子に胸キュン必至。
【配信概要】
■配信プラットフォーム：「ディズニープラス公式」YouTube
■配信期間：5月8日（金）9：00〜5月24日（日）16：59
今回、YouTubeにて無料配信されるのは、ディズニープラス2026年上期を盛り上げた大人気胸キュンドラマ3作。配信開始後わずか5日間で全世界におけるディズニープラスにて、“歴代で最も視聴された韓国ドラマ”となり、日本国内においても“歴代で最も視聴された韓国ドラマ”という記録を樹立（ディズニープラス（米国はHulu）における、配信開始後5日間の記録（2026年4月時点））、韓ドラ界では今年最大の期待作と称される『21世紀の大君夫人』は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、アジアを代表するトップスターIU と、いま最も勢いに乗る俳優ビョン・ウソクがラブロマンスを繰り広げる。
いよいよ来週最終回を迎える本作だが、最終回直前スペシャルとして、8日（後7：00〜）にディズニープラス公式Xで生配信スペシャルトーク番組の実施が決定。韓国ドラマ好きとして知られ今年韓国脚本のドラマにも出演した前田敦子をメインゲストに迎え、本作ドハマり芸人の土佐兄弟、やしろ優とともに、ここまでの神シーンや話題の名場面を振り返りながら最終回に向けて盛り上がるスペシャル企画を展開。さらに、日本語吹き替え版でイアン大君を担当する声優の細谷佳正からの特別動画コメントも放映予定となっている。
そして、4年ぶりの新シーズンとなる大ヒット細胞刺激・共感ロマンスドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3は、ユミを魅力的に演じるキム・ゴウンとキム・ジェウォンが年の差カップルを演じる。平凡でありながらユーモアにあふれたユミの日常と恋愛模様は、多くの視聴者のときめきと笑いを誘い、人生ドラマとして大きな共感を集めている。
さらに、“ラブコメの女神”として高い支持を集めるイ・ソンギョンとTBSドラマ『Eye Love You』で日本でも爆発的な人気を獲得したチェ・ジョンヒョプの豪華共演が話題となった『君がきらめく季節に』は、冬のように心を閉ざしてしまったハランと夏のようにエネルギッシュで明るいチャンが繰り広げるきらびやかなケミに多くの視聴者が「きみきらロス」に陥った。まるで季節が移り変わるように巧みに張り巡らされた伏線と心を揺さぶる展開が待ち受けるが、同じ時間を重ね、ともに冬を乗り越えようとする2人の様子に胸キュン必至。
【配信概要】
■配信プラットフォーム：「ディズニープラス公式」YouTube
■配信期間：5月8日（金）9：00〜5月24日（日）16：59