あればテンションも腕前の上がる!? “所有欲系”工具のススメ【今から始めて“ちょうどいい”DIY】

【今から始めて“ちょうどいい”DIY】

目標にすべき先人のDIY実例を見てイメージを固め、さらにDIYテクも学んだら、あとはやるだけだ。というワケで最後は、ビギナーでも失敗しない賢い道具選びを「コレさえあれば！」と「コレも欲しい！」の両軸から指南する。

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機能美を備えた工具は数あれど、“男心をくすぐる”という点を加味して考えると、プロユースに耐えうるハイスペックモデルが欲しくなってくる。1年間で何度出番があるかも分からないが、機能性の高さは折り紙付きだし、何より持っているだけでDIYの腕前が上がったような気分にさせてくれる。

「ハイコーキのインパクトドライバはプロ御用達ですし、電動丸ノコはなくても困らないけれど、一度使うと便利さがクセになります。レンチやジグ、ソーホースに脚立は、使わない時でも見える場所に置いておきたいくらい格好いい。そういった視点での道具選びも、DIYの楽しみ方のひとつです」（岩西さん）

DIYは奥深くハマれば沼というが、道具選びも実に危険だ。

hechima 代表取締役

岩西 剛さん

元・アンティークとインテリア資材のバイヤー。DIYの企画制作を行い各種メディアに出演し、現在は映画、ドラマなどで使われるロケ地の企画運営を行うLocation Stockを主宰。

■静音性と取り回しを両立。夜や屋内の作業に！

ハイコーキ

「コードレス静音インパクトドライバ WHP 12DB」（8万7010円）

「仕事から帰宅後の夜に屋内でDIYを行いたい」。そんな声に応えてくれる静音設計のニューモデル。住宅街や集合住宅など、騒音配慮が必要な環境でも扱いやすくてオススメです（岩西さん）

タブレスセル搭載電池を採用し、高出力を実現。最大33N・mの高トルクで作業も楽ラク。作業音を約70dBに抑える静音設計を採用し、屋内作業や夜の作業でも必要以上に気を遣う必要なし。

▲最大33N・mを発揮し、木ねじやボルトの締付けもスムーズ。従来機と比較し、ねじ締め時間を約30％も短縮成功

▲照度を3段階で切替できるLEDライトで暗い現場や狭所での視認性を確保。ねじ頭も確認しやすく、失敗も少ない

■持ち運びもできて、高精度高速カットを実現

マキタ

「充電式 スライドマルノコ LS008GZ（バッテリ・充電器 別売）」（14万3000円）

ノコギリが苦手な人は電動丸ノコがあると精度の高い加工が簡単。軽量12kg（バッテリ BL4025装着時）で可搬性に優れ、Bluetoothで集塵機と連動させることができるのも面白い（岩西さん）

ハイパワーブラシレスモータを搭載し、定回転制御で安定してキレイな高速切断を実現。右側スライドポールで墨線が見やすく失敗しにくい。幅312×高さ62mmの板の切断も楽ラク。

▲左右45°＋1°の傾斜に対応し、巾木などの突き合わせに便利｡ノコギリでは難しい斜めのカットもお任せあれ！

▲別売の集塵機＆ワイヤレスユニットとBluetoothで連動させることで、作業後の片付けの手間を格段に減らせる

■あとは板を用意すれば、武骨な作業台が完成

タフビルト

「アジャスタブルソーホース（2本組）」（2万9700円）

従来の木製ソーホースにはない多機能で、高さ調節、木材をカットする際に役立つペグも備え、さらにコンパクトにも変形。圧倒的ロボット感でノリは完全にトランスフォーマー（岩西さん）

過酷な環境下でも耐えうる、耐久性の高いスチールソーホース（作業台脚）2本組。耐荷重は2本で驚きの1170kg。脚の長さも調整できて、さまざまな場所で安定した作業が可能だ。

▲コンパクトに折り畳め、ハンドルを使用すれば持ち運びも楽チン。並行に並べて板を載せるだけで、手間なく簡単に作業台が手に入る

■ナメにくく、美しい鏡面仕上げに溢れる機能美

ロブテックス（ロブスター）

「ハイブリッドモンキレンチX プレミアムシリーズ PUM36XB」（実税価格：3万7380円前後）

モンキレンチといえばロブスター。機能とデザインが高く評価されている同社シリーズの最高峰。機能はそのまま美しさも追求し、職人の手磨きによる高級感は他の追随を許さない（岩西さん）

モンキレンチ初となるG-LESS（ガタレス）機構を採用。下アゴにボールを入れてタテ方向のガタつきを解消し、下アゴの揺れを減少、口幅精度も向上。安定した締め付けとゆるめで作業を支える。

▲箱に封入されての販売。落ち着きのある黒とブランドを象徴する赤の挿し色がプレミアムな印象をさらに強める

■ワンランク上のDIYに必須ドリルガイド

KREG

「ポケットホールジグ320」（7980円）

ネジの頭が見えると素人っぽく見えてしまいがち。そんな時にこちらを使えば解決。見た目だけでなく接合時の耐久性を高めるという効果もあり、DIYレベルが一段階アップします（岩西さん）

ネジの頭が見えることなく木材を強固に接合させる「ポケットホール加工」を行うためのドリルガイドセット。手持ちの電動ドライバーと組み合わせて使用する。

▲本製品を使用したボックスの製作例がこちら。まるで既製品のように美しい仕上がりが、素人でも可能となる

■脚立とハシゴ、どちらでも使えるタフなヤツ

ルイビルラダー

「ファイバーはしご脚立 クロスステップ4ft」（2万8600円）

日本の脚立はアルミ製がほとんどの中、軽くて丈夫なグラスファイバー製。質実剛健な古き良きアメリカのモノづくりのイズムが残っていて、ついつい見せびらかしたくなります（岩西さん）

作業環境に合わせて、脚立／ハシゴで使い分けられる2in1構造。奥行7.5cmのワイドアルミステップで安定して作業に打ち込める。耐荷重は170kgで重量7.3kgのタフ仕様。

▲天板には複数のツールスロットとマグネットが備えられている。道具をマウントすることで高所での作業も快適に

>> 特集【今から始めて“ちょうどいい”DIY】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号66-67ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／TOMMY（NOHOHON-PRODUCTION） 監修／岩西 剛＞

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