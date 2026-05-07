2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。第15節の10試合が6日（水）に行われました。

EAST首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに勝利。4連勝中だった2位FC東京は、ジェフユナイテッド千葉に敗戦で連勝ストップ。両チーム3試合を残し、鹿島とFC東京の勝ち点差は『5』に広がりました。EAST1位の可能性は鹿島、FC東京、町田の3チーム。鹿島は次節の結果次第で1位が決定する可能性があります。6位浦和レッズは柏レイソルに勝利で3連勝。千葉は連敗を5でストップし最下位脱出。柏は6連敗で最下位に転落。試合数はFC町田ゼルビア、東京ヴェルディの2チームが14試合消化。残りの8チームは15試合を消化となっています。

WESTは、2位名古屋グランパスが3位ガンバ大阪との上位対決を制し首位浮上。首位ヴィッセル神戸は、サンフレッチェ広島にPK勝ちも2位転落。名古屋と神戸は勝ち点、得失点差も同じ。総得点で名古屋が上回っています。清水エスパルスは連勝で4位浮上。清水から最下位V・ファーレン長崎までの勝ち点差は『3』と、中位と下位は接近しています。試合数は、神戸、京都サンガF.C.が最少の14試合消化。G大阪、アビスパ福岡が最多の16試合消化。残りの6チームが15試合消化となっています。

次回は9日（土）、10日（日）に第16節の10試合が開催されます。

【第15節結果】

＜EAST＞

◆千葉 3−0 FC東京（6日、味の素スタジアム）

得点【千葉】カルリーニョス ジュニオ（前半6分）姫野誠（後半28分）日高大（後半34分）

◆鹿島 3−0 水戸（6日、メルカリスタジアム）

得点【鹿島】師岡柊生（後半13分）レオ セアラ（後半26分、後半34分）

◆町田 2−0 横浜FM（6日、町田GIONスタジアム）

得点【町田】エリキ（後半9分）藤尾翔太（後半21分）

◆川崎F 1−0 東京V（6日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【川崎F】脇坂泰斗（後半28分）

◆浦和 1−0 柏（6日、三協フロンテア柏スタジアム）

得点【浦和】渡邊凌磨（後半13分）

＜WEST＞

◆清水 1−1(PK5-3) C大阪（6日、IAIスタジアム日本平）

得点【清水】マテウス ブエノ（後半45分）【C大阪】田中駿汰（前半19分）

◆長崎 2−1 岡山（6日、PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

得点【長崎】岩崎悠人（前半19分）チアゴ サンタナ（前半43分）【岡山】ウェリック ポポ（後半5分）

◆名古屋 2−1 G大阪（6日、豊田スタジアム）

得点【名古屋】稲垣祥（前半8分）木村勇大（前半32分）【G大阪】美藤倫（後半45+5分）

◆福岡 1−1(PK5-4) 京都（6日、ベスト電器スタジアム）

得点【福岡】サニブラウン ハナン（後半29分）【京都】ラファエル エリアス（前半28分）

◆神戸 1−1(PK5-4) 広島（6日、エディオンピースウイング広島）得点【神戸】小松蓮（後半18分）【広島】加藤陸次樹（前半43分）