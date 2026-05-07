2日に米クラシック3冠初戦ケンタッキーダービーを11番人気（JRA発売オッズ）で制したゴールデンテンポ（牡3＝ドゥヴォー、父カーリン）は中1週の日程になる3冠第2ラウンドのプリークネス（16日、ローレルパーク、ダート1900メートル）を見送り、中4週で3冠最終戦ベルモントS（6月6日、サラトガ、ダート2000メートル）に狙いを絞ることが決まった。

女性調教師として初めてケンタッキーダービーを制したシェリー・ドゥヴォー師（44）が6日、Xで発表した。「チームとして議論した結果、プリークネスSに出走しないことを決めました。トリプルクラウンを目指して出走する可能性がもたらした興奮とサポートに感謝しています。ゴールデンテンポはケンタッキーダービーで生涯最高の走りを見せてくれました。あのような素晴らしい走りの後、彼にもう少し時間を与えることが最善の策だと考えています。彼の健康、幸福、そして長期的な将来は常に私たちの最優先事項です」と投稿。その上で「私たちはベルモントSに向けて準備することを楽しみにしています。この旅を信じ、サポートしてくださる全ての方々に改めて感謝します」と2冠制覇にチャレンジする思いをつづった。

近年のケンタッキーダービー馬の動向を振り返ると22年リッチストライクはプリークネスSをパスしてベルモントS6着、23年メイジはプリークネスS3着後にベルモントSをパス、24年ミスティックダンは3冠皆勤でプリークネスS2着からベルモントS8着、25年ソヴリンティはプリークネスSをパスしてベルモントSで2冠制覇を達成した。

米3冠制覇は1919年サーバートン、30年ギャラントフォックス、35年オマハ、37年ウォーアドミラル、41年ワーラウェイ、43年カウントフリート、46年アソールト、48年サイテーション、73年セクレタリアト、77年シアトルスルー、78年アファームド、2015年アメリカンファラオ、18年ジャスティファイと過去13頭が達成している。