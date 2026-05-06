日本セパタクロー協会は6日に、32年ぶりに日本で開催されるアジア大会の日本代表内定選手24人を発表した。前回（23年）の中国・杭州大会では男子クワッドで銅メダルを獲得した。

アジア大会（愛知・名古屋）43競技、460種目が実施 32年ぶりの日本開催

同日に行われた会見でアジア大会に選手として4大会連続で出場した男子の寺島武志監督（43、株式会社DAH）は世界選手権で金メダルを獲得したことなどを踏まえ、順調に結果を残していることから「初めての金メダルを狙っていきたい」と目標を掲げた。

セパタクローは『足で行うバレーボール』と称され、東南アジア発祥の球技。手を使わず、足、頭、膝のみでプラスチック製のボールを操り、3回以内のタッチで相手コートに返球する。ネット越しに繰り出されるアクロバティックが最大の魅力だ。

■男子日本代表内定選手

佐藤優樹（阪神酒販株式会社）

高野征也（ダイキンHVACソリューション東京株式会社）

春原涼太（株式会社ギックス）

内藤利貴（世田谷区立松沢小学校）

笹本将貴（株式会社エヌエスティ・グローバリスト）

奈良輪航（株式会社W.O.E）

玉置大嗣（プラスクラス・スポーツ・インキュベーション株式会社）

小林裕和（株式会社リブゲート）

湯淺隼（理化学研究所）

高田脩真（日本体育大学）

水戸一希（株式会社 Fast Fitness Japan）

市川遥太（株式会社 Fast Fitness Japan）

■女子日本代表内定選手

槙尾渚（株式会社ジーケーライン）

伊澤千夏（株式会社ジーケーライン）

清沢ゆうみ（東京ヴェルディセパタクロー）

林咲輝（品川接骨院グループ）

原田栞（株式会社ソフネットジャパン）

高留パトリシア菜音（日本体育大学）

三枝千夏（株式会社リブゲート）

鳥海千夏（ステアックス株式会社）

戸上佳代（東京ヴェルディセパタクロー）

塩野日向（独立行政法人日本スポーツ振興センター）

恩田みなみ（株式会社ジールコミュニケーションズ）

田口碧波（日本体育大学）

9月19日〜10月4日

会場：名古屋市瑞穂公園体育館

