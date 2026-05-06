「助けてくれという声が聞こえた」17歳男子高校生死亡26人けが　部活遠征中のマイクロバスが衝突事故　新潟北越高校「痛恨の極み」

ゴールデンウィーク最終日の6日、マイクロバスなどが絡む事故が発生し、17歳の男子高校生が死亡しました。

部活動で遠征に向かう中での事故でした。

帰省ラッシュの高速道路では6日、痛ましい事故が発生しました。

事故があったのは、福島・郡山市の磐越自動車道上り線。

高速道路上では、マイクロバスがガードレールを突き破るように止まっていました。

その前方には、フロント部分が壊れた白いハイエースの姿も。

バスのフロントガラスは大破し、車体が折れ曲がるなど、いかに激しい事故だったかを物語っています。

近くに住む人は、事故直後の様子について「ガチャガチャガチャーンというすごくでかい音があったの。あらこれなんか事故だわって思って私出てきたんだよね。そうしたらあの辺ですごいぶつかった車の跡がいっぱいあって、すごかった。（Q. 煙とかは？）煙上がっていたのが分かった。炎もあった。（Q. 助けを呼ぶ声は？）聞こえた。なんだか分からないけども、『助けてくれ助けてくれ』って声は聞こえた」と話します。

6日午前7時40分ごろ、部活動の遠征に向かう高校生20人が乗ったマイクロバスが道路脇のクッションドラムに激突。

その後、マイクロバスはガードレールにも衝突し、さらに、後続を走ってきた車と絡む事故が発生しました。

この事故で、バスに乗っていた17歳の男子高校生が外に投げ出され死亡。

運転手の若山哲夫さん（68）を含む26人がけが、うち2人が重傷です。

ゴールデンウィーク最終日に起きた衝撃的な事故。

事故に遭ったのは、新潟市の北越高校で男子ソフトテニス部に所属している生徒たちです。

マイクロバスは午前5時半ごろ、現場から約140km離れた高校を出発。

福島・富岡町に日帰りで遠征に向かっていたということです。

学校は事故を受け、早急に保護者会を開く予定だとしています。

北越高校・灰野正宏校長：

残念ながら、本校の生徒が1名亡くなったことについては痛恨の極み。（Q. 保護者への対応は？）ある情報は限られているが、できる限り話をさせていただいて、こういう事故が二度と起きないようにするためにどうすべきかも含めて、改めて経緯を丁寧に説明したい。

この事故の影響で、磐梯熱海ICから猪苗代磐梯高原ICまでの上り線は今も通行止めとなっています。