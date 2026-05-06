ドライブを、もっと快適に。

車内の暑さ対策や、雨の日の運転を快適に、

ペットとのお出かけも楽しめる、これからの時期に役立つアイテムを紹介します。

長崎市岩見町にある「ミスターマックス長崎店」。

食品や日用品、家電など幅広い商品を取りそろえた総合ディスカウントストアです。

（ミスターマックス長崎店 川原 淳 次長）

「ミスターマックスでは、カー用品も幅広く取り揃えています。これからのシーズンに活躍する、車内の暑さ対策や、車での移動を快適にする、おすすめの商品がたくさんそろっています」

ドライブを快適にする人気グッズのランキングです。

【第5位】＆クリアエアー 438円(税込)

エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプの、ルームフレグランスです。

香りは2種類のあり、車内を心地よい空間にしてくれます。

1つで約1ヶ月間使用できます。

【第4位】ドライブ用ペットベッド 3,438円(税込)

ワンちゃん・ネコちゃんと一緒のお出かけも、安心のペットベッド。

取っ手付きで、乗り降りもスムーズ。

ペットも落ち着いて車でお出かけできます。

自宅でも使え、カバーが洗濯できるのも嬉しいポイントです。

【第3位】低反発腰当てクッション 1,098円(税込)

MrMaxプライベートブランドの低反発腰当てクッションです。

もっちりとした素材と立体形状で、腰への負担を軽減。

硬さも2種類から選べます。

同じ素材の「ネッククッション 878円(税込)」も合わせて使用すれば、より快適なドライブに。

【第2位】ガラコ ウォッシャーパウチ2L 768円(税込)

強力はっ水のウォッシャー液「ガラコ」。

雨の日が多くなる梅雨の時期に、クリアな視界を確保。

安全・快適をサポートしてくれます。

【注目】携帯トイレ (3回使用分) 218円(税込)

備えておきたい「携帯トイレ」をご紹介。

（ミスターマックス長崎店 川原 淳 次長）

「渋滞の時など、どうしてもお手洗いに行けない状況や、小さなお子様への対応などに重宝します。男女兼用で、エチケット袋としても使えるので、緊急時のために車内に1つ備えておくことをおすすめします」

【第1位】車内の温度が上がりにくい「傘型フロントシェード」2,748円(税込)

車内の温度が上がりにくい「傘型フロントシェード」。

夏の強い日差しから守ってくれる、機能性に優れた商品です。

（ミスターマックス長崎店 川原 淳 次長）

「ミスターマックスのプライベートブランド商品で、毎年大人気の商品。より高性能なモデルが新登場しました。

『断熱』と『遮熱』2つの機能を併せ持っているので、太陽の熱を反射しつつ、こもった熱気は外へ放出できます。使用しない時は、傘のようにくるっと巻いて収納できるので、保管場所にも困りません」

ミスターマックス長崎店には、ほかにも、車でのお出かけを快適にしてくれる商品がたくさんそろっています。