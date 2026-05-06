日本郵便の「ゆうパック」公式「X」アカウントが、はさみやカッターを使わない「レターパック」の開封方法を紹介しています。

【画像】まさかの…横から！ コチラが「レターパック」のきれいな開け方です！

はさみやカッターがなくても「レターパック」をきれいに開ける方法

公式アカウントは、「はさみやカッターが手元になく、開封の際についビリビリに……という経験はありませんか？」とコメントし、きれいに開封するコツや工夫をユーザーから募集しました。

X上では、ユーザーからのアイデアが多数寄せられました。公式アカウントはさまざまな開封方法を検証した結果、「横から開ける」方法が“一番きれい”に開けられると伝えています。

【レターパックのきれいな開け方】

（1）端を起こすように開封する。

（2）そのままゆっくり起こす。

（3）逆の端までたどり着いたら、隙間に指を入れて、切り込みを入れるように剥がす。

ユーザーからは、「まさかのそっち！」「いつも写真みたいにぐちゃぐちゃになっちゃってました」「検証してくれてありがとうございます」「この方法を試してみる」との声が上がっています。また、「開けやすい封筒にしてほしい」という声も多数あったものの、「開封されたらすぐ分かるというのはとても重要」「開封しにくさは安全性とのトレードオフ」という意見も見られました。

公式アカウントは「レターパックは、大切な内容品を守るため頑丈な作りとしていますが、よりスムーズに開けていただきたいとも考えています」とコメントしています。

