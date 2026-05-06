鈴木奈々「お兄ちゃんのお嫁さん」美人義姉の顔出しショット公開「モデル体型でスタイル抜群」「美形ファミリー」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの鈴木奈々が5月5日までに自身のInstagramを更新。義姉とのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】37歳元ギャルタレント「ウエストが美しい」へそ出しコーデの美人義姉顔出し
鈴木は「お兄ちゃんのお嫁さんとお買い物 スタイル良すぎる！モデル体型だね」とつづり、義姉の写真を投稿。サングラスをかけ、へそ出しトップスにデニムと美しいウエストラインが映えるコーディネート姿の義姉を披露している。また鈴木は「お兄ちゃんとは高校一年生の時に付き合って、結婚して22年です！今もラブラブだよん。妹の私も嬉しいです」と兄と義姉の驚きのエピソードを明かしている。
この投稿に「美人すぎる」「お兄さんともラブラブですね」「美形ファミリー」「ウエストが美しい」「モデル体型でスタイル抜群」「お義姉さんとも仲良しで良いですね」「」「素敵なエピソード」「幸せをおすそ分けしてもらいました」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「ウエストが美しい」へそ出しコーデの美人義姉顔出し
◆鈴木奈々、美人義姉とショッピング
鈴木は「お兄ちゃんのお嫁さんとお買い物 スタイル良すぎる！モデル体型だね」とつづり、義姉の写真を投稿。サングラスをかけ、へそ出しトップスにデニムと美しいウエストラインが映えるコーディネート姿の義姉を披露している。また鈴木は「お兄ちゃんとは高校一年生の時に付き合って、結婚して22年です！今もラブラブだよん。妹の私も嬉しいです」と兄と義姉の驚きのエピソードを明かしている。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿に「美人すぎる」「お兄さんともラブラブですね」「美形ファミリー」「ウエストが美しい」「モデル体型でスタイル抜群」「お義姉さんとも仲良しで良いですね」「」「素敵なエピソード」「幸せをおすそ分けしてもらいました」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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