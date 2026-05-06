日本のAV女優にデビューを勧められた元韓国アイドル、見事なボリューム！元cignatureジウォンの衝撃ビジュ

cignatureのメンバーだったジウォンが、その圧倒的なビジュアルとスタイルで再び世間の注目を集めている。

ジウォンは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【写真】AV勧められるのも納得？“デカすぎる”ジウォン

公開された写真の中のジウォンは、淡いブルーのカットアウトトップスにレオパード柄のハットを合わせた、個性的なスタイリングを披露。ソファに膝をついたポーズでは、スレンダーながらも出るところが出た完璧なボディラインと、大胆に露出された美しい背中を惜しげもなく披露し、ファンを悶絶させている。

ジウォンといえば、その並外れたプロポーションゆえに起きた驚きのエピソードも有名だ。過去に日本のAV女優、小倉由菜とYouTubeで共演した際、「体つきが良いから人気が出そう。デビューしてほしい」と冗談交じりに太鼓判を押されたことが大きな話題となった。

（写真＝ジウォンInstagram）

2024年末にcignatureの解散が発表されると、彼女は心機一転、新たなスタートを切っている。現在は「zzone（ジジウォン）」の名でYouTubeチャンネルを運営するほか、バンド「LATENCY」への合流など、従来のアイドルの枠に捉われない自由な活動を展開中だ。