「ダサい中年男性」はほぼ当てはまる“NGすぎる夏ファッション”ワースト5
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第572回をよろしくお願いします。
◆夏にみかける「NGおじさん」スタイル集
今回は夏にみかける「NGおじさん」スタイル集です。
同じ40代として僭越ながら「この1点だけ変えればおしゃれになるよ！」という提案も含めて書かせていただきました！
◆量産型おじさんスタイル
まずはこちら量産型おじさんスタイルです。ネイビーポロ、ベージュチノ、スニーカーなど。動きやすさ最優先ですが、仕事のこともあり、ポロシャツを好んで着るようです。お腹は常にベルトの上に乗っており、清潔感のカケラもありません。
「ファッションに興味ない」というのはもちろん構いません。服なんぞたかが文化の一つに過ぎません、興味なくても十分幸福に生きていけるでしょう。
しかしながら、ここまで怠惰なスタイル・服装だとその中身まで疑われかねないのが実情です。常識ある社会人ならばほんの1mm程度の「他人目線」を持っていただきたいものです。
◆改善策は…
しかし、ご安心を。改善策は簡単です。
10kg痩せろだとか歩きにくい革靴を履けだとか大層なことは言いません。「色を変える」だけでOKです。ポロシャツもパンツもなんなら同じデザイン素材でOK。ただ色を「ハッキリとした黒白」に変えてみてください。
ネイビーやベージュなど何故かこの手のおじさんは「褪せたような中間色」を好むのですが、中間色は「暗くも明るくもない」がゆえにくすんだ印象になりやすい。くすみ＝汚れとも近しい概念ですから「清潔感」は著しく失われます。
もちろん私はネイビーやベージュが悪だと言ってるわけではありません。合わせ方でそれらの色は輝きます。しかしながら、私含めただでさえ清潔感のない40代おじさんが、さらに清潔感を失いかねない中間色で全身を固めるのはどうかと。
そこで上は白、下は黒でまとめてみるだけでOKです。かなり印象スッキリするでしょ？？
◆ぼくの夏休み型おじさんスタイル
夏になると大量にでてくるのが「ぼくの夏休み」スタイル。小学3年生以来袖を通したことがないくらいの明るい色のTシャツに、使い古した膝小僧が見えるシワシワの短パン、そして、「何年履いてんだ？」ってくらいソールがすり減ったサンダル……。
40代にして昆虫採集に行くわけでもあるまいに。年齢を考えていただきたい。
しかしながら……「でも俺はオレンジカラーが好きなんだ！」「でも俺は短パンが好きなんだ！」という人もいるでしょう。そこで……。
◆改善策は…
こちらはどうでしょう。まずオレンジカラーは尊重しますが、サイズ感を見直しましょう。小学生のように見えるピチピチのサイズ感はやめて1、2サイズUPしたものに変更してみてください。
「大きいとだらしなく見えるんじゃないの？」と思うかもしれませんが逆です。大きいサイズのものであるほど体型の太さを隠すことができます。タイトフィットのものは体の線が出てしまうので40代の崩れた体型では要注意。
さらにパンツはできれば「レーヨン」「ポリエステル」などの入った光沢のあるものをチョイスしてください。先ほどの画像と比べるとシワ感が減っているはずです。シワ感がつきやすいコットン素材のものはカジュアルに見えやすい。
レーヨンなどのツルッとした質感のものを探すと清潔感も大人っぽさも担保できます。ZARAなど海外ファストブランドではよく見かけるので行けばすぐに見つかるでしょう。
足元もできれば汚い足が見えにくいサボがおすすめ。こちらも量販店で一般的に売られていますのでご安心ください。
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第572回をよろしくお願いします。
◆夏にみかける「NGおじさん」スタイル集
今回は夏にみかける「NGおじさん」スタイル集です。
同じ40代として僭越ながら「この1点だけ変えればおしゃれになるよ！」という提案も含めて書かせていただきました！
まずはこちら量産型おじさんスタイルです。ネイビーポロ、ベージュチノ、スニーカーなど。動きやすさ最優先ですが、仕事のこともあり、ポロシャツを好んで着るようです。お腹は常にベルトの上に乗っており、清潔感のカケラもありません。
「ファッションに興味ない」というのはもちろん構いません。服なんぞたかが文化の一つに過ぎません、興味なくても十分幸福に生きていけるでしょう。
しかしながら、ここまで怠惰なスタイル・服装だとその中身まで疑われかねないのが実情です。常識ある社会人ならばほんの1mm程度の「他人目線」を持っていただきたいものです。
◆改善策は…
しかし、ご安心を。改善策は簡単です。
10kg痩せろだとか歩きにくい革靴を履けだとか大層なことは言いません。「色を変える」だけでOKです。ポロシャツもパンツもなんなら同じデザイン素材でOK。ただ色を「ハッキリとした黒白」に変えてみてください。
ネイビーやベージュなど何故かこの手のおじさんは「褪せたような中間色」を好むのですが、中間色は「暗くも明るくもない」がゆえにくすんだ印象になりやすい。くすみ＝汚れとも近しい概念ですから「清潔感」は著しく失われます。
もちろん私はネイビーやベージュが悪だと言ってるわけではありません。合わせ方でそれらの色は輝きます。しかしながら、私含めただでさえ清潔感のない40代おじさんが、さらに清潔感を失いかねない中間色で全身を固めるのはどうかと。
そこで上は白、下は黒でまとめてみるだけでOKです。かなり印象スッキリするでしょ？？
◆ぼくの夏休み型おじさんスタイル
夏になると大量にでてくるのが「ぼくの夏休み」スタイル。小学3年生以来袖を通したことがないくらいの明るい色のTシャツに、使い古した膝小僧が見えるシワシワの短パン、そして、「何年履いてんだ？」ってくらいソールがすり減ったサンダル……。
40代にして昆虫採集に行くわけでもあるまいに。年齢を考えていただきたい。
しかしながら……「でも俺はオレンジカラーが好きなんだ！」「でも俺は短パンが好きなんだ！」という人もいるでしょう。そこで……。
◆改善策は…
こちらはどうでしょう。まずオレンジカラーは尊重しますが、サイズ感を見直しましょう。小学生のように見えるピチピチのサイズ感はやめて1、2サイズUPしたものに変更してみてください。
「大きいとだらしなく見えるんじゃないの？」と思うかもしれませんが逆です。大きいサイズのものであるほど体型の太さを隠すことができます。タイトフィットのものは体の線が出てしまうので40代の崩れた体型では要注意。
さらにパンツはできれば「レーヨン」「ポリエステル」などの入った光沢のあるものをチョイスしてください。先ほどの画像と比べるとシワ感が減っているはずです。シワ感がつきやすいコットン素材のものはカジュアルに見えやすい。
レーヨンなどのツルッとした質感のものを探すと清潔感も大人っぽさも担保できます。ZARAなど海外ファストブランドではよく見かけるので行けばすぐに見つかるでしょう。
足元もできれば汚い足が見えにくいサボがおすすめ。こちらも量販店で一般的に売られていますのでご安心ください。