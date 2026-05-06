大胆ラインのドレスを見事に着こなし…aespa・カリナ、メットガラで非現実的なビジュアルを披露

aespaのカリナが、「メットガラ（Met Gala）」で圧倒的な存在感を放った。

5月5日、aespaの公式SNSには、メットガラに参加したカリナの写真が数枚投稿された。

【写真】大胆ドレスでメットガラに参加したカリナ

公開された写真のカリナは、デコルテからストラップにかけて華やかなクリスタルがあしらわれたシルク素材のホワイトドレスを纏い、優雅で洗練された雰囲気を醸し出している。

背中が大胆に開いたドレスを見事に着こなし、引き締まった完璧なボディラインを披露。そこにパープルの宝石が際立つドロップイヤリングを合わせ、高級感溢れるスタイリングを完成させた。また、タイトにまとめ上げたアップヘアが、彼女のクラシックな美貌をより一層際立たせている。

今回のメットガラへの出席は、カリナがアンバサダーを務めるイタリアのラグジュアリーブランド「PRADA（プラダ）」の招待により実現。カリナは持ち前の堂々とした佇まいと“非現実的”とも称されるビジュアルを披露し、世界中の取材陣やファッション関係者の視線を独占した。

（写真＝カリナInstagram）

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。