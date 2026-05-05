YouTuber・ふくれな、第1子妊娠を報告「1年間、妊活をしていた」ライブ配信で喜び語る 性別も公表 夫はがーどまん
YouTuberのふくれな（26）が5日、夫・がーどまん（27）のYouTubeチャンネルのライブ配信で第1子妊娠を報告した。
【写真】がーどまんがふくれなのほっぺをツン！幸せあふれる2ショット
がーどまんが「れなちゃんが妊娠しました」と報告。ふくれなも拍手をして「（妊娠）しましたー」と喜びを語った。
続けて、がーどまんは「1年間、妊活をしていた」と明かし、ふくれなも「（子どもが）できました」と笑顔を見せた。
配信では、赤ちゃんの性別も公表。女の子だと明かした。
ふくれなは10〜20代女子を中心に支持されている美容系YouTuber。がーどまんはチャンネル登録者数315万人を誇る。2人は2023年11月、SNSを通じて結婚したことを報告した。
【写真】がーどまんがふくれなのほっぺをツン！幸せあふれる2ショット
がーどまんが「れなちゃんが妊娠しました」と報告。ふくれなも拍手をして「（妊娠）しましたー」と喜びを語った。
続けて、がーどまんは「1年間、妊活をしていた」と明かし、ふくれなも「（子どもが）できました」と笑顔を見せた。
配信では、赤ちゃんの性別も公表。女の子だと明かした。
ふくれなは10〜20代女子を中心に支持されている美容系YouTuber。がーどまんはチャンネル登録者数315万人を誇る。2人は2023年11月、SNSを通じて結婚したことを報告した。