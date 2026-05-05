ふくれな （C）oricon ME inc.

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　YouTuberのふくれな（26）が5日、夫・がーどまん（27）のYouTubeチャンネルのライブ配信で第1子妊娠を報告した。

【写真】がーどまんがふくれなのほっぺをツン！幸せあふれる2ショット

　がーどまんが「れなちゃんが妊娠しました」と報告。ふくれなも拍手をして「（妊娠）しましたー」と喜びを語った。

　続けて、がーどまんは「1年間、妊活をしていた」と明かし、ふくれなも「（子どもが）できました」と笑顔を見せた。

　配信では、赤ちゃんの性別も公表。女の子だと明かした。

　ふくれなは10〜20代女子を中心に支持されている美容YouTuber。がーどまんはチャンネル登録者数315万人を誇る。2人は2023年11月、SNSを通じて結婚したことを報告した。