5月4日、妙高市にある上信越道の新井パーキングエリアで車29台の窓ガラスが割れる被害がありました。警察は強風が原因とみています。



4日、上信越道の新井パーキングエリアに向かうと、窓をシートで覆った車が…。



この駐車場に止まっていた車の窓が相次いで割れたといいます。



割れたガラスにあたった20代の女性が切り傷を負いました。



「石が当たった」「風圧で割れた」などという目撃情報が複数寄せられたことから警察は、事件や事故ではなく当時吹いていた強風が原因とみています。





車29台に被害

異変があったのは4日午後3時ごろ。

上り線の駐車場に停まっていた車29台に被害があり、その多くが、車両の右側のガラスが割れていたといいます。



警察は風が石などを巻き上げ、矢印の方向から車に吹きつけたとみています。





上越市高田で最大瞬間風速26.4メートル

気象台によりますと、新井パーキングエリアに近い上越市高田の観測所で、4日午後3時半ごろ、最大瞬間風速26.4メートルを観測していました。



埼玉から金沢へ出かけその帰りに被害にあったという男性は。



男性

「相当な突風が吹いていて、立っていられないくらいの。ちょっと残念ですね。でも自然災害なので誰をうらむこともできないし」



気象台は、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めるよう呼び掛けています。

