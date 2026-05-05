大型連休にあわせてJR秋田駅前では全国の“うまいもの”を集めたイベントが開催されています。こどもの日の5日は多くの家族連れで賑わっていました。



先月末（29日）に始まった『秋田エキマエ春のグルメ屋台』は、秋田市のアゴラ広場と大屋根通りで行われています。



宮城から福岡まで、全国から人気の屋台が集まっていて、おつまみやスイーツも含めた様々な“うまいもの”が販売されています。





こちらは東京から出店、台湾の“ソウルフード”大鶏排（ダージーパイ）を提供しています。鶏のむね肉を叩いて大きく伸ばしてから揚げています。田村修アナウンサー「外側はカリッカリでねんで なんだろうこのスパイスおいしい香辛料がいっぱい効いてて、今までにない唐揚げのようなそんな感じがしますね」ガーリックパウダーや香辛料を加えていて風味よく、おつまみ感覚で味わえます。こどもの日とあって家族連れの姿が多くみられました。「きょうはね奮発して こどもの日だからいっぱい食べてもらおうかと」「1回来たいな～と思ってであの、もうあす（帰省中の娘が）帰っちゃうのできょうが最後のチャンスだと思って来ました」「マヨネーズと豚がおいしい」また会場では、秋田のさまざまな地ビールが楽しめる「春のビールまつり」も同時開催されています。気温が上がる6日以降はさらに人気が高まりそうです。「秋田エキマエ春のグルメ屋台」と「春のビールまつり」は次の日曜日まで開かれています。