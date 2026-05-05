「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）

大関霧島が順調な仕上がりぶりを披露した。時津風一門連合稽古が５日、両国国技館の相撲教習所で行われ、１７番取って１５勝２敗だった。

時疾風に３連勝、正代に３連勝、若元春に５勝１敗、藤ノ川に５勝１敗だった。まわしを取れば危なげなかった。霧島は「途中でちょっと息が上がって、最後はいい感じでできた。もうちょっとやろうかと思ったけど、ここでやめた方がいいかなと思った。藤ノ川は動きが速いから、動きに負けないよう稽古した」とうなずいた。

師匠の音羽山親方（元横綱鶴竜）は「順調。体の状態もいい」と評した。１日の稽古総見では横綱豊昇龍、大関の琴桜と安青錦と計１４番取って１０勝で、豊昇龍には６勝３敗だった霧島。番数的に他の上位より多く、内容も良く「それが霧島。そうして強くなってきた。結果が出てくるとモチベーションも上がるから」と弟子への期待を口にした。

１２場所ぶりに現行のかど番制度となった１９６９年名古屋場所以降、平幕に落ちてから３人目の大関復帰。関脇で復帰を決める優勝、再大関場所での連覇は２１年夏場所の照ノ富士（現伊勢ケ浜親方）がいる。

照ノ富士以来２人目の偉業連覇が期待できる好調ぶり。霧島は「ちゃんと一生懸命稽古すれば良くなってくる。それを信じてしっかり稽古していく」と前を向いた。