12年ぶりに国内再登場！日産「ムラーノ」

日産は2026年3月17日、米国で生産しているSUV「ムラーノ」を日本市場に導入し、2027年初頭より販売開始すると発表しました。



ムラーノは、北米専用モデルとして2002年に登場。日本でも2004年から2015年まで2代目にあたるモデルが販売されていました。

日本市場からしばらく姿を消していたムラーノが、12年近い年月を経て日本へ再登場するわけです。

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ムラーノは2002年12月に北米で登場したミディアムサイズSUVです。当初は北米向けとなっていましたが、デザインや走行性能が評価され、2004年9月には日本での発売を皮切りに、世界各国でも販売を開始しています。

その後、日本では2世代が展開され、2015年に終売しています。

今回日本への導入が決まったのは2025年に登場した4代目ムラーノで、米国モデルが「左ハンドル」のまま輸入される予定となっています。

ボディサイズは全長約4900mm×全幅約1981mm×全高約1725mm、ホイールベース2825mmです。

北米ではミドルサイズになりますが、全幅が約2mというビッグなもので、トヨタの「ランドクルーザー250／300」やマツダの「CX-80」に近く、日本国内ではラージSUVといえます。

フロントマスクは、最新の日産車の特徴である「Vモーション」グリルをワイドに発展させ、ヘッドライトなどと一体感を持たせたシャープなデザイン。

室内はモダンで落ち着きのある仕上がりで、インパネデザインも水平基調のシンプルなものにまとめられています。

アンビエントライトやムラーノの車名の由来になったイタリア・ムラーノ島の伝統工芸品である「ムラーノガラス」をモチーフにした意匠、ダブルステッチやブラウン／ベージュ系の濃淡のカラーをコーディネートするなど、上質な空間となっています。

ホイールベースが長いため、居住空間はかなり広々としており、膝回りの空間は大幅に拡大。リアシートには疲労を軽減する「ゼログラビティシート」を採用。快適性も向上しています。

パワートレインは、2リッター直列4気筒VC（可変圧縮比）ターボエンジンに、9速ATを組み合わせたもので、最高出力は241馬力（5600回転）、最大トルクは35.9kg-m（4000回転）です。

なお、現在のところ、日産独自のシリーズ式ハイブリッド「e-POWER」の設定はありません。

先進運転支援システム「プロパイロット（ProPILOT Assist）」も最新世代を搭載しています。

米国仕様のラインナップは標準モデルの「SV」、中級の「SL」、上級モデル「プラチナム」の3タイプ構成です。

今までは北米仕様車の国内導入には、日本の保安基準に適合させるためのコストや改修が高いハードルとなっていました。

しかし国土交通省は、2026年2月に「米国製乗用車の認定制度」を新設し、一定条件をクリアした車両については日本の保安基準を満たしたものと認定します。

この認定制度により国内導入のハードルが下がり、今回の4代目ムラーノの日本導入が実現しました。

ムラーノの北米での販売価格（約4万6760ドル〜4万9800ドル）を2026年4月下旬現在のレートで換算すると、日本での販売価格は約740万円〜約800万円程度。

ここに輸送コストなどを含めると、実売価格は800万円台半ばから900万円ほどになると予想されます。

大柄なボディサイズと高級車並みの価格設定、そして左ハンドルの北米仕様車が、日本でどのような反響を呼ぶのかに注目が集まります。